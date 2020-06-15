АРМА ищет управляющего для УМХ Курченко
Агентство по розыску и менеджменту активов ищет управляющего для одного из своих крупнейших активов – Украинского Медиа Холдинга, который принадлежал беглому бизнесмену Сергею Курченко.
Источник: сайт АРМА
Дословно: "Поиск управляющего: корпоративные права, ценные бумаги, имущественные права интеллектуальной собственности, недвижимое и движимое имущество Украинского Медиа Холдинга".
Детали: В указанный актив входят корпоративные права 72 юридических лиц; акции 7 юридических лиц; имущественные права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, заверенные 283 свидетельствами на знаки для товаров и услуг; недвижимое имущество (5 нежилых помещений и 1 нежилой дом, 1 земельный участок, 2 гаражных бокса), а также полиграфическое оборудование в количестве 20 единиц.
Сообщается, что УМХ был передан в АРМА на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева от 9 сентября 2019 года.
Документы от потенциальных управляющих принимают до 3 июля включительно.
Предыстория:
- Активы группы "Украинский медиа холдинг" передали в управление АРМА в сентябре 2019 года.
- По данным "Наших грошей", в АРМА в частности попали ООО "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг", корпоративные права ООО "Известия-Украина", ООО "Корреспондент", ООО "Редакция газеты "Команда", ООО "За рулем – Украина", ООО "Твоя пресса", ООО "ТРК "Киевские ведомости" – телерадиоэфир", ООО "Бигмир Онлайн" и ООО "Бигмир Интернет", ГП "Лаунж-ФМ", акции, эмитированные ОАО "КП медиа" и акции, эмитированные ЧАО "КП в Украине".
- Все это арестовали в рамках производства №12013220540000400 относительно создания экс-президентом Виктором Януковичем преступной организации и совершения группой лиц в ее составе особо тяжких преступлений против государства.
- Одним из подозреваемых является владелец группы ВЕТЭК Сергей Курченко, по которому ГПУ в марте завершила досудебное расследование.
- UMH Group группа Сергея Курченко приобрела в 2013 году.
- Олигарха Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "ВЕТЭК".
- Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
- Курченко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины и объявлен в розыск.
- Журналисты нашли документы, разоблачающие схемы Курченко для уклонения от налогообложения. Вследствие этих схем Украина, по их данным, потеряла $1 млрд дохода.