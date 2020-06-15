АРМА ищет управляющего для УМХ Курченко

Агентство по розыску и менеджменту активов ищет управляющего для одного из своих крупнейших активов – Украинского Медиа Холдинга, который принадлежал беглому бизнесмену Сергею Курченко.

Источник: сайт АРМА

Дословно: "Поиск управляющего: корпоративные права, ценные бумаги, имущественные права интеллектуальной собственности, недвижимое и движимое имущество Украинского Медиа Холдинга".

Детали: В указанный актив входят корпоративные права 72 юридических лиц; акции 7 юридических лиц; имущественные права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, заверенные 283 свидетельствами на знаки для товаров и услуг; недвижимое имущество (5 нежилых помещений и 1 нежилой дом, 1 земельный участок, 2 гаражных бокса), а также полиграфическое оборудование в количестве 20 единиц.

Сообщается, что УМХ был передан в АРМА на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева от 9 сентября 2019 года.

Документы от потенциальных управляющих принимают до 3 июля включительно.

Предыстория: