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Тимошенко підтримає Ляшка на виборах до Ради

Понеділок, 15 червня 2020, 13:14

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її партія підтримує радикала Олега Ляшка на виборах до Верховної Ради восени на 208 окрузі на Чернігівщині.

Джерело: брифінг Тимошенко 15 червня

Пряма мова: "На 208 окрузі всі українські сили мусять об’єднатися і висунути єдиного кандидата. Людину, яку на цьому окрузі уже підтримує більше 30% людей, це Олег Ляшко. Він в Чернігівській області особливо працював, це його батьківщина і він там має велику підтримку людей.   

Наша команда на спільному засіданні підтримала Олега Ляшка, як єдиного кандидата від українських сил на 208 окрузі. Ми не будемо висувати свого кандидата".

Деталі: Ляшко уже подякував "Юлі" у Twitter.

10 червня у соцмережі Facebook опублікували знімки Тимошенко і Ляшка, які чаювали на терасі одного із столичних кафе. Про що говорили політики не відомо, але через 4 дні лідерка ВО офіційно підтвердила, що підтримає радикала на виборах до парламенту.

Що було раніше: 5 червня лідер радикальної партії, яка торік не потрапила до парламенту, Олег Ляшко заявив, що вирішив взяти участь у виборах у 208-му окрузі Чернігівської області, де балотувався покійний нардеп Валерій Давиденко.

Центральна виборча комісія призначила вибори народного депутата у 208-му окрузі Чернігівської області на неділю, 25 жовтня.

Передісторія: 

  • Тимошенко і Ляшко були нардепами попереднього скликання. Ляшко критикував діяльність Тимошенко на посту прем'єра (2005, 2007-2010 рр), вимагав забрати у неї громадянство та називав "московською зозулею".
  • Натомість Тимошенко називала Ляшка "бобіком, чихуахуа Порошенка".
  • Конфлікт між Тимошенко і Ляшком тривав роки.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ЛяшкоТимошенкоВерховна РадавибориБатьківщина


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