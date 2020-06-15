Тимошенко підтримає Ляшка на виборах до Ради

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її партія підтримує радикала Олега Ляшка на виборах до Верховної Ради восени на 208 окрузі на Чернігівщині.

Джерело: брифінг Тимошенко 15 червня

Пряма мова: "На 208 окрузі всі українські сили мусять об’єднатися і висунути єдиного кандидата. Людину, яку на цьому окрузі уже підтримує більше 30% людей, це Олег Ляшко. Він в Чернігівській області особливо працював, це його батьківщина і він там має велику підтримку людей.

Наша команда на спільному засіданні підтримала Олега Ляшка, як єдиного кандидата від українських сил на 208 окрузі. Ми не будемо висувати свого кандидата".

Деталі: Ляшко уже подякував "Юлі" у Twitter.

10 червня у соцмережі Facebook опублікували знімки Тимошенко і Ляшка, які чаювали на терасі одного із столичних кафе. Про що говорили політики не відомо, але через 4 дні лідерка ВО офіційно підтвердила, що підтримає радикала на виборах до парламенту.

Що було раніше: 5 червня лідер радикальної партії, яка торік не потрапила до парламенту, Олег Ляшко заявив, що вирішив взяти участь у виборах у 208-му окрузі Чернігівської області, де балотувався покійний нардеп Валерій Давиденко.

Центральна виборча комісія призначила вибори народного депутата у 208-му окрузі Чернігівської області на неділю, 25 жовтня.

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