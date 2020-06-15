Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду
Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее партия поддерживает радикала Олега Ляшко на выборах в Верховную Раду осенью на 208 округе на Черниговщине.
Источник: брифинг Тимошенко 15 июня
Прямая речь: "На 208 округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Человека, которого на этом округе уже поддерживает более 30% людей, это Олег Ляшко. Он в Черниговской области особенно работал, это его родина и он там имеет большую поддержку людей.
Наша команда на совместном заседании поддержала Олега Ляшко, как единого кандидата от украинских сил на 208 округе. Мы не будем выдвигать своего кандидата".
Детали: Ляшко уже поблагодарил "Юлю" в Twitter.
10 июня во соцсети Facebook опубликовали снимки Тимошенко и Ляшко, которые чаевничали на террасе одного из столичных кафе. О чем говорили политики неизвестно, но через 4 дня лидер ВО официально подтвердила, что поддержит радикала на выборах в парламент.
Что было раньше: 5 июня лидер радикальной партии, которая в прошлом году не попала в парламент, Олег Ляшко заявил, что решил принять участие в выборах в 208-м округе Черниговской области, где баллотировался покойный нардеп Валерий Давиденко.
Центральная избирательная комиссия назначила выборы народного депутата в 208-м округе Черниговской области на воскресенье, 25 октября.
Предыстория:
- Тимошенко и Ляшко были нардепами предыдущего созыва. Ляшко критиковал деятельность Тимошенко на посту премьера (2005, 2007-2010 гг), требовал забрать у нее гражданство и называл "московской кукушкой".
- Тимошенко называла Ляшко "бобиком, чихуахуа Порошенко".
- Конфликт между Тимошенко и Ляшко длился годами.