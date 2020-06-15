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Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду

Понедельник, 15 июня 2020, 13:14

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее партия поддерживает радикала Олега Ляшко на выборах в Верховную Раду осенью на 208 округе на Черниговщине.

Источник: брифинг Тимошенко 15 июня

Прямая речь: "На 208 округе все украинские силы должны объединиться. Наша команда на совместном заседании поддержала Олега Ляшко, как единого кандидата от украинских сил. Мы не будем выдвигать своего кандидата".

Детали: Ляшко уже поблагодарил "Юлю" в Twitter.

Что было раньше: 5 июня лидер радикальной партии, которая в прошлом году не попала в парламент, Олег Ляшко заявил, что решил принять участие в выборах в 208-м округе Черниговской области, где баллотировался покойный нардеп Валерий Давиденко.

Центральная избирательная комиссия назначила выборы народного депутата в 208-м округе Черниговской области на воскресенье, 25 октября.

Дополняется...

Темы: ЛяшкоТимошенкоВерховная РадавиборыБатькивщина


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