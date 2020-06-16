Зеленський призначив свого радника першим заступником секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський призначив свого радника Руслана Демченка першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Джерело: указ президента №228 від 16 червня

Дослівно: "Призначити Демченка Руслана Михайловича першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України".

Що було раніше: У липні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив своїм радником Руслана Демченка, який був радником п'ятого президента Петра Порошенка, очільником офісу третього президента Віктора Ющенка та заступником керівника управління Адміністрації президента Леоніда Кучми.

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