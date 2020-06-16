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Зеленський призначив свого радника першим заступником секретаря РНБО

Вівторок, 16 червня 2020, 14:56
Зеленський призначив свого радника першим заступником секретаря РНБО
Фото uk.wikipedia.org

Президент Володимир Зеленський призначив свого радника Руслана Демченка першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Джерело: указ президента №228 від 16 червня

Дослівно: "Призначити Демченка Руслана Михайловича першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України".

Що було раніше: У липні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив своїм радником Руслана Демченка, який був радником п'ятого президента Петра Порошенка, очільником офісу третього президента Віктора Ющенка та заступником керівника управління Адміністрації президента Леоніда Кучми.

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Передісторія:

  • У жовтні 2018 року Демченко представляв Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську.
  • З 23 вересня 2014 року був радником Порошенка.
  • У 2010-2014 роках працював заступником міністра закордонних справ, у лютому 2014 року декілька днів виконував обов'язки глави відомства.
  • З 2006 по 2010 рік очолював офіс президента Ющенка.
  • 2000-2005 – консул України у Стамбулі, потім посол України в Сербії й Чорногорії.
  • Наприкінці 1990-х обіймав посаду заступника керівника управління Адміністрації президента Кучми. У 1992-1996 роках був другим секретарем посольства України в США.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийРНБО
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