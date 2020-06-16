Зеленский назначил своего советника первым заместителем секретаря СНБО
Президент Владимир Зеленский назначил своего советника Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Источник: указ президента №228 от 16 июня
Дословно: "Назначить Демченко Руслана Михайловича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины".
Что было раньше: В июле 2019 года президент Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, который ранее был советником пятого президента Петра Порошенко, главой офиса третьего президента Виктора Ющенко, а также замруководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы.
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Предыстория:
- В октябре 2018 года Демченко представлял Украину на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.
- С 23 сентября 2014 года он был советником Порошенко.
- В 2010 - 2014 годах работал заместителем министра иностранных дел, в феврале 2014-го несколько дней исполнял обязанности главы ведомства.
- С 2006 по 2010 год возглавлял офис президента Ющенко.
- В 2000 - 2005 годах Демченко – консул Украины в Стамбуле, затем посол Украины в Сербии и Черногории.
- В конце 1990-х занимал должность заместителя руководителя управления Администрации президента Кучмы. В 1992-1996 годах был вторым секретарем посольства Украины в США.