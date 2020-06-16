Зеленский назначил своего советника первым заместителем секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский назначил своего советника Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: указ президента №228 от 16 июня

Дословно: "Назначить Демченко Руслана Михайловича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Что было раньше: В июле 2019 года президент Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, который ранее был советником пятого президента Петра Порошенко, главой офиса третьего президента Виктора Ющенко, а также замруководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы.

Узнать больше: Дипломатическая люстрация. Зеленый свет серому кардиналу МИДа?

"Европейский путь" советника Порошенко. Упущенный эпизод

Руслан Демченко – hostis publicus дипломатической службы?

Предыстория: