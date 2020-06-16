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Зеленский назначил своего советника первым заместителем секретаря СНБО

Вторник, 16 июня 2020, 14:56
Зеленский назначил своего советника первым заместителем секретаря СНБО
Фото uk.wikipedia.org

Президент Владимир Зеленский назначил своего советника Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: указ президента №228 от 16 июня

Дословно: "Назначить Демченко Руслана Михайловича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины". 

Что было раньше: В июле 2019 года президент Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, который ранее был советником пятого президента Петра Порошенко, главой офиса третьего президента Виктора Ющенко, а также замруководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы.

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Предыстория: 

  • В октябре 2018 года Демченко представлял Украину на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.
  • С 23 сентября 2014 года он был советником Порошенко.
  • В 2010 - 2014 годах работал заместителем министра иностранных дел, в феврале 2014-го несколько дней исполнял обязанности главы ведомства.
  • С 2006 по 2010 год возглавлял офис президента Ющенко.
  • В 2000 - 2005 годах Демченко – консул Украины в Стамбуле, затем посол Украины в Сербии и Черногории.
  • В конце 1990-х занимал должность заместителя руководителя управления Администрации президента Кучмы. В 1992-1996 годах был вторым секретарем посольства Украины в США.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСНБО
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