Мери вийдуть з презентацією своєї нової партії - ЗМІ

Мери запланували офіційну презентацію власної партії, 19 червня мають оголосити програму дій і запросити всіх колег до переговорів.

Джерело: поінформований співрозмовник ZN.UA

Пряма мова: "Є підтвердження, що навіть ті мери, які вже є членами інших партійних проектів, будуть присутні на з'їзді в якості почесних гостів, і в знак солідарності підпишуть декларацію про чесні вибори та спільні дії у випадку політичних переслідувань і свавілля правоохоронних органів".

Деталі: Йдеться про загальнонаціональний проект, який буде відстоювати інтереси місцевого самоврядування.

У складі організаторів проєкту мери Борис Філатов (Дніпро), Олександр Сєнкевич (Миколаїв), Олексій Каспрук (Чернівці) та Сергій Сухомлин (Житомир).

Видання зазначає, що мери поводяться досить стримано, не коментуючи майбутню подію, пояснюючи свою позицію тим, що на них іде постійний політичний тиск, в тому числі з діями силових структур.

Джерело ZN.UA зазначає, що до партії офіційно буде запропоновано вступати всім, "хто за ідею", з’їзд заплановано на 3 липня.

Очільник Києва Віталій Кличко не бере участь у створенні проєкту, однак теж буде запрошений на презентацію партії мерів.

Для реалізації проєкту використана партія "Нова Європейська Україна", яка перереєстрована в Дніпрі і перейменована в "Пропозицію".

Чому це важливо: В останній час загострилися стосунки представників місцевої влади із центральною. Зокрема очільники міст критикували рішення Кабміну щодо жорстких карантинних обмежень в рамках боротьби з пандемією коронавірусу.

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