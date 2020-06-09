Зеленський про мерів-бунтарів: Це – чистий сепаратизм

Президент Володимир Зеленський ставить в один ряд із сепаратизмом бунт міських голів проти рішень центральної влади, бо вважає, що це шкодить не президенту, а Україні.

Джерело: розмова з журналістами "Української правди" під час візиту до Хмельницької області, що відбувся минулого тижня

Деталі: на зауваження, що Кам’янець-Подільський чепурили перед приїздом президента, Зеленський сказав: "Під нас нічого не підмальовують. Ви ж знаєте: зараз вибори місцевої влади. Вони зараз підмальовують тільки під себе. Повірте мені, під нас вони можуть організувати якийсь невеличкий страйк".

Однак голова держави вважає, що не всі мери налаштовані проти нього, а ті, хто проти – подібні до сепаратистів, які руйнують цілісність держави.

Пряма мова Зеленського: "Вони налаштовані не проти нас – і це не пафос, – а перш за все проти України.

Вчора у мене була розмова з Леонідом Макаровичем Кравчуком...

Не можуть мери бути проти президента, проти вертикалі влади. Це – проти держави. Це – чистий сепаратизм, який вони прикривають децентралізацією".

Передісторія: