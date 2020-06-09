Зеленський про мерів-бунтарів: Це – чистий сепаратизм
Президент Володимир Зеленський ставить в один ряд із сепаратизмом бунт міських голів проти рішень центральної влади, бо вважає, що це шкодить не президенту, а Україні.
Джерело: розмова з журналістами "Української правди" під час візиту до Хмельницької області, що відбувся минулого тижня
Деталі: на зауваження, що Кам’янець-Подільський чепурили перед приїздом президента, Зеленський сказав: "Під нас нічого не підмальовують. Ви ж знаєте: зараз вибори місцевої влади. Вони зараз підмальовують тільки під себе. Повірте мені, під нас вони можуть організувати якийсь невеличкий страйк".
Однак голова держави вважає, що не всі мери налаштовані проти нього, а ті, хто проти – подібні до сепаратистів, які руйнують цілісність держави.
Пряма мова Зеленського: "Вони налаштовані не проти нас – і це не пафос, – а перш за все проти України.
Вчора у мене була розмова з Леонідом Макаровичем Кравчуком...
Не можуть мери бути проти президента, проти вертикалі влади. Це – проти держави. Це – чистий сепаратизм, який вони прикривають децентралізацією".
Передісторія:
- У березні, на початку карантину, міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що не буде виконувати настанову президента Володимира Зеленського про закриття метрополітену, однак потім він виконав карантинне рішення Кабінету міністрів.
- Влада Черкас із 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення планувалися з 11 травня. Поліція відкрила кримінальне провадження.
- Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов погрожував йому через раннє зняття карантинних обмежень. В ОП заявили, що Трофімов із Бондаренком не спілкувався. Бондаренко ж наполягав на своєму.
- Бондаренко також заявляв, що чув розмови про створення партії мерів для участі у виборах. Згодом міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що дійсно веде перемовини про це.
- Мер Черкас також заявляв президенту Володимиру Зеленському, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність, що на місцевих виборах "Слузі народу" у Черкасах "немає чого ловити", а за "бандита" подав на президента позов про захист честі та гідності.
- Міський голова Дніпра Борис Філатов у травні підтримав харківського й київського колег щодо повноцінного запуску громадського транспорту і закликав Кабінет міністрів перестати "займатися самообманом", адже транспорт все одно працював і на тому етапі карантину, хоч і за перепустками.