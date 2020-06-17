Мэры выйдут с презентацией своей новой партии - СМИ

Мэры запланировали официальную презентацию собственной партии, 19 июня должны объявить программу действий и пригласить всех коллег к переговорам.

Источник: информированный источник ZN.UA

Прямая речь: "Есть подтверждение, что даже те мэры, которые уже являются членами других партийных проектов, будут присутствовать на съезде в качестве почетных гостей, и в знак солидарности подпишут декларацию о честных выборах и совместных действиях в случае политических преследований и произвола правоохранительных органов".

Детали: Речь идет об общенациональном проекте, который будет отстаивать интересы местного самоуправления.

В составе организаторов проекта мэры Борис Филатов (Днипро), Александр Сенкевич (Николаев), Алексей Каспрук (Черновцы) и Сергей Сухомлин (Житомир).

Издание отмечает, что мэры ведут себя довольно сдержанно, не комментируя предстоящее событие, объясняя свою позицию тем, что на них идет постоянное политическое давление, в том числе с действиями силовых структур.

Источник ZN.UA отмечает, что в партию официально будет предложено вступать всем, "кто за идею", съезд запланирован на 3 июля.

Глава Киева Виталий Кличко не участвует в создании проекту, однако тоже будет приглашен на презентацию партии мэров.

Для реализации проекта использована партия "Новая Европейская Украина", перерегистрированная в Днипре и переименована в партию "Пропозиция".

Почему это важно: В последнее время обострились отношения представителей местной власти с центральной. В частности руководители городов критиковали решение Кабмина о жестких карантинных ограничениях в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Предыстория: