Закон Зеленского о референдуме прошел первое чтение

Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению.

Источник: трансляция заседания парламента

Детали: Верховная Рада рассмотрела три проекта закона о референдуме: внесенный президентом №3612 ; внесенный Юлией Тимошенко и Сергеем Соболевым ("Батькивщина) №2182; внесенный Василием Нимченко, Виктором Медведчуком и их соратниками ("Оппозиционная платформа – За жизнь") №3177 .

Профильный комитет рекомендовал отклонить законопроекты нардепов "Батькивщины" и ОПЗЖ, а президентский, как "более комплексный и системный", принять за основу с необходимостью внесения предложений и поправок.

Президентский закон получил 252 голоса, другие два недобрали голосов (проект "Батькивщины" – 68 голоса, ОПЗЖ – 75).

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, представляя президентский проект закона "О народовластии через всеукраинский референдум", сказал, что в нем отказались от консультативных референдумов и предусмотрели обязательность положений результатов референдума для Верховной Рады и президента.

Президент предусматривает 4 основных составляющих предмета, которые могут быть вынесены на референдум: внесение изменений в Конституцию, в частности относительно выборов и референдума; вопросы общегосударственного значения; вопросы изменения территории Украины; вопросы прекращения действия законов или их положений.

Также рабочая группа предусмотрела "4 предохранителя" от махинаций в вопросах изменения территории Украины: нельзя вынести на референдум вопросы, противоречащие Конституции и нормам международного права; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета или территориальной целостности Украины, создание угроз национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды.

Также нельзя вынести на референдум вопросы налогов, бюджета и амнистии; вопросы, отнесенные к компетенции органов правопорядка (назначение виновных, вынесение приговоров).

Предусмотрены этапы проведения референдума:

- собрание граждан – не менее 300 избирателей, которые должны сформулировать вопрос на референдум и сформировать инициативную группу из 60 человек;

- сбор 3 млн подписей в двух третях административно-территориальных единиц в бумажной и электронной форме;

- президент обязан издать указ о проведении референдума в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня издания этого указа.

Референдный процесс может быть приостановлен в случае открытия конституционного производства о конституционности вопроса Конституционным Судом.

Стефанчук отметил, что законопроект был выставлен на обсуждение, международные организации дали позитивные отзыва, также проект был направлен на заключение Венецианской комиссии.

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