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Закон Зеленского о референдуме прошел первое чтение

Четверг, 18 июня 2020, 14:22
Закон Зеленского о референдуме прошел первое чтение

Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению.

Источник: трансляция заседания парламента

Детали: Верховная Рада рассмотрела три проекта закона о референдуме: внесенный президентом №3612 ; внесенный Юлией Тимошенко и Сергеем Соболевым ("Батькивщина) №2182; внесенный Василием Нимченко, Виктором Медведчуком и их соратниками ("Оппозиционная платформа – За жизнь") №3177 .

Профильный комитет рекомендовал отклонить законопроекты нардепов "Батькивщины" и ОПЗЖ, а президентский, как "более комплексный и системный", принять за основу с необходимостью внесения предложений и поправок.

Президентский закон получил 252 голоса, другие два недобрали голосов (проект "Батькивщины" – 68 "за", ОПЗЖ – 75).

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, представляя президентский проект закона "О народовластии через всеукраинский референдум", сказал, что в нем отказались от консультативных референдумов и предусмотрели обязательность положений результатов референдума для Верховной Рады и президента.

Президент предусматривает 4 основных составляющих предмета, которые могут быть вынесены на референдум: внесение изменений в Конституцию, в частности относительно выборов и референдума; вопросы общегосударственного значения; вопросы изменения территории Украины; вопросы прекращения действия законов или их положений.

Также рабочая группа предусмотрела "4 предохранителя" от махинаций в вопросах изменения территории Украины: нельзя вынести на референдум вопросы, противоречащие Конституции и нормам международного права; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета или территориальной целостности Украины, создание угроз национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды.

Также нельзя вынести на референдум вопросы налогов, бюджета и амнистии; вопросы, отнесенные к компетенции органов правопорядка (назначение виновных, вынесение приговоров).

Предусмотрены этапы проведения референдума:

- собрание граждан – не менее 300 избирателей, которые должны сформулировать вопрос на референдум и сформировать инициативную группу из 60 человек;

- сбор 3 млн подписей в двух третях административно-территориальных единиц в бумажной и электронной форме;

- президент обязан издать указ о проведении референдума в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня издания этого указа.

Референдный процесс может быть приостановлен в случае открытия конституционного производства о конституционности вопроса Конституционным Судом.

Стефанчук отметил, что законопроект был выставлен на обсуждение, международные организации дали позитивные отзыва, также проект был направлен на заключение Венецианской комиссии.

Юлия Тимошенко заявила, что законопроект ее фракции о референдуме, зарегистрированный в сентябре, не приняли, потому что референдум не "одобрил бы 90% того, что делает Владимир Зеленский", – и не было бы закона о продаже земли, например. А теперь президент предлагает принять закон о референдуме, хотя по нему "никаких референдум никакой народ провести не сможет" из-за бюрократических процедур.

Василий Нимченко (ОПЗЖ) сказал, что их законопроект предусматривает именно референдум по народной инициативе, и не только всеукраинский, а и местный. Также речь идет о "законодательном референдуме".

Александр Пузанов (ОПЗЖ) заявил, что президентский закон сужает круг тем, по которым можно провести референдум, и устанавливает нереальные сроки – 60 дней для сбора 3 млн подписей, а также позволяет в течение года рассматривать только один вопрос на референдуме и вносить в бюллетень лишь один вопрос. Он добавил, что заключения Венецианской комиссии по поводу проекта еще нет.

Руслан Князевич ("Европейская солидарность") заявил, что президент предлагает фактически "законодательный референдум", тогда как нельзя "подменять парламент референдумом"

Николай Княжицкий (ЕС) заявил, что законопроект Зеленского с возможностью электронного голосования – это "инструмент гибридной войны".

Заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко сказала, что комитет 17 июня рассмотрел все три проекта, но поддержал только президентский, потому что ОПЗЖ предлагает референдум исключительно по народной инициативе, а "Батькивщина" допускает учредительный референдум о принятии новой Конституции (а действующая Конституция предусматривает только внесение изменений в Основной закон).

Знать больше: Зеленский предлагает разрешить референдумы по 4 вопросам и голосовать через интернет

Стефанчук: проведение референдума в среднем стоит 2 миллиарда

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: референдумВерховная РадазаконодательствоЗеленский
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