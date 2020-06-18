"Слуги" пояснили Зеленському, чому не підтримують програму дій уряду

На засіданні фракції, де відеозв’язоком був присутній і президент Володимир Зеленський, депутати висловилися щодо того, що не хочуть голосувати за програму дій уряду тому, що там є міністр Арсен Аваков.

Джерело: заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, яку цитує "Громадське Радіо"

Пряма мова Кравчук: "Дійшли до того, що те, що стосується пана Авакова, має бути думкою не кількох чи кількох десятків депутатів, бо, якщо хочемо звільнити міністра, то логічно у фракції знайти хоча б дві третіх голосів, і щоб депутати висловили свою недовіру такому міністру, незалежно від його прізвища.

Адже потім ці голоси треба знайти і в залі. Також, коли підіймається питання відставки того чи іншого міністра, то треба розуміти чи дійсно вже є людина, яка могла б очолити і справитися з міністерством, на кшталт, міністерства внутрішніх справ".

Передісторія: 18 червня Народні депутати провалили голосування за оновлену програму діяльності Кабінету міністрів.

Нагадаємо:

4 червня Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання Програми діяльності уряду Дениса Шмигаля. Тодішня версія документу була гостро розкритикована нардепами. Планувалось, що парламент може розглянути другу редакцію Програми на засіданні 18 червня.

Законодавство України визначає, що програма діяльності уряду подається до Верховної Ради прем’єр-міністром протягом одного місяця з дня формування уряду.

Схваленою вона вважається у випадку, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу парламенту. Також Рада може надати можливість уряду допрацювати програму та розглянути її повторно не пізніше чим через 15 днів після такого рішення.

Оновлена програма діяльності уряду нараховувала кілька десятків сторінок та структурована по кожному міністерству.

Знати більше: Імунітет на рік. Як в Україні програми уряду перетворились на формальність