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"Слуги" объяснили Зеленскому, почему не поддерживают программу действий правительства

Четверг, 18 июня 2020, 20:12
Слуги объяснили Зеленскому, почему не поддерживают программу действий правительства

На заседании фракции, где через видеосвязь присутствовал и президент Владимир Зеленский, депутаты высказались о том, что не хотят голосовать за программу действий правительства потому, что там есть министр Арсен Аваков.

Источник: заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, которую цитирует "Общественное Радио"

Прямая речь Кравчук: "Дошли до того, что то, что касается господина Авакова, должно быть мнением нескольких или нескольких десятков депутатов, потому что, если хотим освободить министра, то логично во фракции найти хотя бы две трети голосов, и чтобы депутаты выразили недоверие такому министру, независимо от его фамилии.

Ведь потом эти голоса надо найти и в зале. Также, когда поднимается вопрос отставки того или иного министра, то надо понимать действительно уже есть человек, который мог бы возглавить и справиться с министерством, вроде, министерства внутренних дел".

Предыстория: Народные депутаты провалили голосование за обновленную программу деятельности Кабинета министров.

Напомним:

  • 4 июня Рада поддержала решение об отправке на доработку Программы деятельности правительства Дениса Шмыгаля. Тогдашняя версия документа остро раскритиковали нардепы. Планировалось, что парламент может рассмотреть вторую редакцию Программы на заседании 18 июня.
  • Законодательство Украины определяет, что Программа деятельности правительства подается в Верховную Раду премьер-министром в течение одного месяца со дня формирования правительства.
  • Одобренной она считается в случае, если за нее проголосовало большинство от конституционного состава парламента. Также Рада может предоставить возможность правительству доработать Программу и рассмотреть ее повторно не позднее чем через 15 дней после такого решения.
  • Обновленная программа деятельности правительства насчитывала несколько десятков страниц иструктурирована по каждому министерству.

Узнать больше: Иммунитет на год. Как в Украине программы правительства превратились в формальность

Темы: ЗеленскийСлуга народаКабинет министровАваков
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