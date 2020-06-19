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Один військовий загинув, ще один отримав поранення – ООС

П'ятниця, 19 червня 2020, 07:28
Один військовий загинув, ще один отримав поранення – ООС

18 червня російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, використовуючи заборонене "Мінськом" озброєння. Від обстрілів один військовий загинув, ще один отримав поранення. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "...обстріляли наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї".

Деталі: Під ворожим вогнем перебували захисники Авдіївки, Мар’їнки, Кримського та Оріхового. 

За даними розвідки, 18 червня українські бійці знищили одну ворожу військову вантажівку та склад боєприпасів на мінометній позиції бойовиків.

Поточна доба також відзначилась обстрілами противника: біля Кримського та Шумів.

Нагадаємо:

  • 17 червня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув, одного поранено та ще один боєць отримав бойове травмування. 

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбас
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