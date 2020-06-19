Один военный погиб, еще один получил ранение – ООС
Пятница, 19 июня 2020, 07:28
18 июня российские оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских военных, используя запрещенное "Минском" вооружение. От обстрелов один военный погиб, еще один получил ранение.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "... обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия".
Детали: Под вражеским огнем находились защитники Авдеевки, Марьинки, Крымского и Орехового.
По данным разведки, 18 июня украинские бойцы уничтожили вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции боевиков.
Текущие сутки также отметились обстрелами противника: у Крымского и Шумов.
Напомним:
- 17 июня вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный погиб, один ранен и еще один боец получил боевое травмирование.
Украинская правда