Один военный погиб, еще один получил ранение – ООС

18 июня российские оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских военных, используя запрещенное "Минском" вооружение. От обстрелов один военный погиб, еще один получил ранение.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "... обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия".

Детали: Под вражеским огнем находились защитники Авдеевки, Марьинки, Крымского и Орехового.

По данным разведки, 18 июня украинские бойцы уничтожили вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции боевиков.

Текущие сутки также отметились обстрелами противника: у Крымского и Шумов.

Напомним: