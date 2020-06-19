Дело по Томоса против Порошенко открыли по жалобе Филарета - источник
Государственное бюро расследований не собирается ставить под сомнение легитимность создания Православной церкви Украины, и объясняет, что дело в отношении пятого президента Петра Порошенко было открыто еще в 2019 году по заявлению предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Источник: информированный собеседник "Украинской правды" в ГБР
Прямая речь: "Дело открыто в ноябре 2019 СБУ по заявлению Филарета. Его мотив, это претензии к руководству государства в первую очередь потому, что деньги, которые получала УПЦ КП в первую очередь от своих иностранных представительств, после создания ПЦУ уплачиваются в Константинополь.
Со стороны Петра Порошенко это пиар ход, мы не планируем играть на теме религии и вмешиваться в деятельность ПЦУ, а также ставить под сомнение легитимность ее создания".
Что предшествовало: 18 июня перед судом об избрании меры пресечения в дело о возможном незаконном назначении главы Службы внешней разведки пятый президент Петр Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за "разжигания религиозной розни", по факту получения Томоса украинской автокефальной церковью.
В ГБР подтвердили открытие дела Службой безопасности Украины еще в 2019 году.
Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР
Автокефалия Православной Церкви Украины: как это было
Отцы и дети. Почему ссорятся патриарх Филарет и митрополит Епифаний
Предыстория:
- 11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.
- 15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор православных церквей, который избрал митрополита переяславского и белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.
- 5 января 2019 года в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной церкви Украины, а 6 января вселенский патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии Православной церкви Украины митрополиту киевскому и всея Украины Епифанию.
- Позже Патриарх Филарет заявил, что президент Петр Порошенко нарушил договоренности, и отозвал свое согласие на объединение церквей.