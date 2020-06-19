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Кофе в кафе на карантине: всех спутников Зеленского оштрафовали

Пятница, 19 июня 2020, 15:10
Кофе в кафе на карантине: всех спутников Зеленского оштрафовали
Эльдар Сарахман

Руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Виктора Ляшко, главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, хмельницкого городского главу Александра Симчишина и предпринимателя Андрея Мельниченко оштрафовали за кофе с президентом во время карантина.

Источник: Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области

Дословно: "Суд установил, что 3 июня 2020 около 17 30 лица, которые были привлечены к ответственности, находились в общественном сооружении, одном из кафе на улице Проскуровская в Хмельницком без средств индивидуальной защиты, в частности защитных масок.

Таким образом нарушили правила карантина людей, установленного постановлением КМУ от 11.03.2020 года №211, с изменениями и дополнениями постановлением КМУ №392 от 20.05.2020 года, чем совершили административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 44-3 КУоАП.

Ни один из правонарушителей на заседание не явился.

Каждого из них (кроме президента) суд признал виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложил на них наказание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен.

Взыскано также 420 гривен 40 копеек судебного сбора в пользу государства".

Детали: Судьи Хмельницкого горрайонного суда рассмотрели дела о привлечении к административной ответственности спутников президента на отдельных заседаниях, состоявшихся в первой половине дня одновременно в разных корпусах суда.

Президента не оштрафовали: суд в Хмельницком обратился в Верховный суд за разъяснением, можно ли привлекать к административной ответственности Владимира Зеленского, если глав государства обладает неприкосновенностью.

Его спутники могут обжаловать постановления в Хмельницком апелляционном суде в течение 10 дней со дня их вынесения.

Предыстория:

  • 3 июня Владимир Зеленский с членами своей команды был в Хмельницком и вместе с местными чиновниками посетил кафе, выпил там кофе, хотя работа кафе на вход посетителей была в тот момент запрещена (могли открыться с 5 июня).
  • 4 июня главный санврач Ляшко заявил, что не считает нарушением карантина поход Зеленского в кафе: он предложил считать это проверкой готовности кафе к работе в условиях карантина. Зеленский же заявил, что готов заплатить штраф, если что-то нарушил.
  • 10 июня президент сообщил журналистам, что полиция выписала ему штраф – а полиция сообщила о выписанных протоколах.

УП, обновлено

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Темы: карантинЗеленскийОфис президентаХмельницкийштрафы
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