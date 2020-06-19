Кофе в кафе на карантине: всех спутников Зеленского оштрафовали

Все, кто сопровождал президента Владимира Зеленского во время посещения кафе в Хмельницком, оштрафованы за нарушение правил карантина.

Источник: LIGA.net со ссылкой на пресс-секретаря Хмельницкого городского райсуда Наталию Совву

Детали: Оштрафованы глава Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санврач Виктор Ляшко, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и частный предприниматель Андрей Мельниченко.

Штраф составил 17 000 грн.

Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.

Президента не оштрафовали: суд в Хмельницком обратился в Верховный суд за разъяснением, можно ли привлекать к административной ответственности Владимира Зеленского, если глав государства обладает неприкосновенностью.

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