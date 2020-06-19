Кофе в кафе на карантине: всех спутников Зеленского оштрафовали

Руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Виктора Ляшко, главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, хмельницкого городского главу Александра Симчишина и предпринимателя Андрея Мельниченко оштрафовали за кофе с президентом во время карантина.

Источник: Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области

Дословно: "Суд установил, что 3 июня 2020 около 17 30 лица, которые были привлечены к ответственности, находились в общественном сооружении, одном из кафе на улице Проскуровская в Хмельницком без средств индивидуальной защиты, в частности защитных масок.

Таким образом нарушили правила карантина людей, установленного постановлением КМУ от 11.03.2020 года №211, с изменениями и дополнениями постановлением КМУ №392 от 20.05.2020 года, чем совершили административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 44-3 КУоАП.

Ни один из правонарушителей на заседание не явился.

Каждого из них (кроме президента) суд признал виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложил на них наказание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен.

Взыскано также 420 гривен 40 копеек судебного сбора в пользу государства".

Детали: Судьи Хмельницкого горрайонного суда рассмотрели дела о привлечении к административной ответственности спутников президента на отдельных заседаниях, состоявшихся в первой половине дня одновременно в разных корпусах суда.

Президента не оштрафовали: суд в Хмельницком обратился в Верховный суд за разъяснением, можно ли привлекать к административной ответственности Владимира Зеленского, если глав государства обладает неприкосновенностью.

Его спутники могут обжаловать постановления в Хмельницком апелляционном суде в течение 10 дней со дня их вынесения.

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