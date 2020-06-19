Кофе в кафе на карантине: всех спутников Зеленского оштрафовали
Руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Виктора Ляшко, главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, хмельницкого городского главу Александра Симчишина и предпринимателя Андрея Мельниченко оштрафовали за кофе с президентом во время карантина.
Источник: Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области
Дословно: "Суд установил, что 3 июня 2020 около 17 30 лица, которые были привлечены к ответственности, находились в общественном сооружении, одном из кафе на улице Проскуровская в Хмельницком без средств индивидуальной защиты, в частности защитных масок.
Таким образом нарушили правила карантина людей, установленного постановлением КМУ от 11.03.2020 года №211, с изменениями и дополнениями постановлением КМУ №392 от 20.05.2020 года, чем совершили административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 44-3 КУоАП.
Ни один из правонарушителей на заседание не явился.
Каждого из них (кроме президента) суд признал виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложил на них наказание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен.
Взыскано также 420 гривен 40 копеек судебного сбора в пользу государства".
Детали: Судьи Хмельницкого горрайонного суда рассмотрели дела о привлечении к административной ответственности спутников президента на отдельных заседаниях, состоявшихся в первой половине дня одновременно в разных корпусах суда.
Президента не оштрафовали: суд в Хмельницком обратился в Верховный суд за разъяснением, можно ли привлекать к административной ответственности Владимира Зеленского, если глав государства обладает неприкосновенностью.
Его спутники могут обжаловать постановления в Хмельницком апелляционном суде в течение 10 дней со дня их вынесения.
Предыстория:
- 3 июня Владимир Зеленский с членами своей команды был в Хмельницком и вместе с местными чиновниками посетил кафе, выпил там кофе, хотя работа кафе на вход посетителей была в тот момент запрещена (могли открыться с 5 июня).
- 4 июня главный санврач Ляшко заявил, что не считает нарушением карантина поход Зеленского в кафе: он предложил считать это проверкой готовности кафе к работе в условиях карантина. Зеленский же заявил, что готов заплатить штраф, если что-то нарушил.
- 10 июня президент сообщил журналистам, что полиция выписала ему штраф – а полиция сообщила о выписанных протоколах.