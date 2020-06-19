Ми можемо отримати нову хвилю COVID-19, посилимо контроль – Шмигаль

Україна може перебувати на початку нової хвилі поширення коронавірусної хвороби COVID-19, тож влада буде посилювати контроль за дотриманням протиепідемічних вимог – масок, дистанції.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду

Пряма мова Шмигаля: "Сьогодні, на жаль, в Україні черговий антирекорд по захворюваності на коронавірус. Дуже велика кількість людей перестали дотримуватися карантинних правил, вирішили, що коронавірус зник, шансів захворіти більше немає – і ми отримали результат :сьогодні майже тисяча хворих. Це надзвичайно тривожний сигнал.

У нас уже дві області, де наповненість лікарень хворими складає більше 50% сьогодні так само головна лікарка Олександрівської лікарні Києва заявила про значне збільшення хворих в реанімації. Лікарі називають це результатом недотримання карантинних правил: дистанціювання, маскового режиму, дезінфекції.

Ми фактично сьогодні отримаємо початок чергової – першої або другої, як хочете можете це називати – хвилі захворюваності на коронавірус. Порятунок єдиний: соціальна дистанція, дезінфекція, масковий режим, дотримання всіх правил, які прописані Міністерством охорони здоров’я.

Неможна нехтувати цими речами. Не дивлячись на те, що літо, сонце – коронавірус стійкий до температури, до ультрафіолету, і обирає собі нових і нових жертв...

Ми будемо посилювати контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. Звертаюся до Віктора Ляшка: у регіони для контролю має виїжджати керівництво Міністерства охорони здоров’я на чолі з головним санітарним лікарем. Так само буде посилено контроль з боку Національної поліції, з боку Держпродспоживслужби.

Сьогодні всі відповідні наради були проведені – і ми будемо діяти далі жорсткіше, щоб українці були в безпеці. Мінінфраструктури та інші відповідні органи також прошу підключитися...

Ми не маємо права допустити ситуації, яка була в деяких європейських країнах – наприклад, Італії, Іспанії. Україна пройшла успішно три попередні місяці – зовсім не хочеться на літо зараз отримати критичну ситуацію".

Деталі: Прем’єр попросив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова посилити контроль з боку Нацполіції і нагадати людям і закладам про правила карантину, яких треба дотримуватися.

Шмигаль зазначив, що 19 червня надійшла звістка про смерть від коронавірусу керівника Західного військового медичного центру, полковника медичної служби Івана Михайловича Гайди.

Він вважає, що "чергові жертви коронавірусу, чергова хвиля збільшення захворювань має стати ще раз сигналом, що це не фейк, це не придумані речі – це загроза, яка ходить поруч із кожним з нас".