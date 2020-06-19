Мы можем получить новую волну COVID-19, усилим контроль – Шмыгаль

Украина может находиться в начале новой волны распространения коронавирусной болезни COVID-19, поэтому власти будут усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических требований – масок, дистанции.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства

Прямая речь Шмыгаля: "Сегодня, к сожалению, в Украине очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Очень большое количество людей перестали соблюдать карантинные правила, решили, что коронавирус исчез, шансов заболеть больше нет – и мы получили результат: сегодня почти тысяча больных. Это очень тревожный сигнал.

У нас уже две области, где наполненность больниц больными составляет более 50%. Сегодня так же главный врач Александровской больницы Киева заявила о значительном увеличении больных в реанимации. Врачи называют это результатом несоблюдения карантинных правил: дистанцирования, масочного режима, дезинфекции.

Мы фактически сегодня получим начало очередной – первой или второй, как хотите можете это называть – волны заболеваемости коронавирусом. Спасение одно: социальная дистанция, дезинфекция, масочный режим, соблюдение всех правил, которые прописаны Министерством здравоохранения.

Нельзя пренебрегать этими вещами. Несмотря на то, что лето, солнце – коронавирус устойчив к температуре, к ультрафиолету, и выбирает себе новых и новых жертв...

Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Обращаюсь к Виктору Ляшко: в регионы для контроля должно выезжать руководство Министерства здравоохранения во главе с главным санитарным врачом. Так же будет усилен контроль со стороны Национальной полиции, со стороны Госпродпотребслужбы.

Сегодня все соответствующие совещания были проведены – и мы будем действовать дальше жестче, чтобы украинцы были в безопасности. Мининфраструктуры и другие соответствующие органы также прошу подключиться...

Мы не имеем права допустить ситуации, которая была в некоторых европейских странах – например, Италии, Испании. Украина прошла успешно три предыдущих месяца – совсем не хочется на лето сейчас получить критическую ситуацию".

Детали: Премьер попросил министра внутренних дел Арсена Авакова усилить контроль со стороны Нацполиции и напомнить людям и учреждениям о правилах карантина, которых надо придерживаться.

Шмыгаль отметил, что 19 июня пришло известие о смерти от коронавируса руководителя Западного военного медицинского центра, полковника медицинской службы Ивана Михайловича Гайды.

Он считает, что "очередные жертвы коронавируса, очередная волна роста заболеваний должна стать еще раз сигналом, что это не фейк, это не придуманные вещи – это угроза, которая ходит рядом с каждым из нас".