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У Раді ініціюють відставку глави комітету, що не пустив у міністри Шкарлета

П'ятниця, 19 червня 2020, 20:42
Сергій Бабак

У Верховній Раді почали збір підписів за відставку голови комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака. 18 червня його комітет не підтримав кандидатуру колишнього "регіонала" Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.

Джерело: співрозмовники Української правди у фракції "Слуга народу"

Деталі: Підписи збираються під зверненням до президента, голів ВР та фракції "Слуга народу" з пропозицією відкликати Бабака з посади.

За даними УП, авторами цієї ініціативи є нардепи від СН Володимир Воронов і Микола Тищенко.

У якості аргументу вони наводять "критичну ситуацію, що склалась у сфері освіти на сьогоднішній день".

Під зверненням вже стоять 37 підписів народних обранців.

За інформацією джерел, Воронов і Тищенко регулярно дзвонять в Офіс президента і доповідають про кількість підписів.

Співрозмовники УП кажуть, що це виглядає як "розкол фракції". Адже звільнити збираються людину, яка "з Зеленським з кінця 2018 року".

 
 
 

Передісторія: 18 червня парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді призначити міністром освіти і науки ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета.

Раніше "Українська правда. Життя" повідомляла, що Шкарлет балотувався у депутати Чернігівської обласної ради від Партії регіонів. Також зізнавався в інтерв'ю, що на президентських виборах підтримував Віктора Януковича.

У 2015 році балотувався до Чернігівської обласної ради 7-го скликання від Блоку Петра Порошенко (БПП).

Роман Кравець, УП
Теми: Верховна РадаСлуга народуМіносвітискандал


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