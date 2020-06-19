В Раде инициируют отставку главы комитета, не пустившего в министры Шкарлета
В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку председателя комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака. 18 июня его комитет не поддержал кандидатуру бывшего "регионала" Сергея Шкарлета на должность министра образования.
Источник: собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа"
Детали: Подписи собираются под обращением к президенту, главам ВР и фракции "Слуга народа" с предложением отозвать Бабака с должности.
По данным УП, авторами этой инициативы являются нардепы от СН Владимир Воронов и Николай Тищенко.
В качестве аргумента они приводят "критическую ситуацию, сложившуюся в сфере образования на сегодняшний день".
Под обращением уже стоят 37 подписей народных избранников.
По информации источников, Воронов и Тищенко регулярно звонят в Офис президента и докладывают о количестве подписей.
Собеседники УП говорят, что это выглядит как "раскол фракции". Ведь собираются уволить человека, который "с Зеленским с конца 2018 года".
Предыстория: 18 июня парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.
Педагоги, ученые и другие неравнодушные 18 июня вышли на протест под Верховную Раду против назначения Шкарлета главой МОН.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.
Ранее "Украинская правда. Жизнь" сообщала, что Шкарлет баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от Партии регионов. Также признавался в интервью, что на президентских выборах поддерживал Виктора Януковича.
В 2015 году баллотировался в Черниговский областной совет 7-го созыва от Блока Петра Порошенко (БПП).