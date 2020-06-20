Коронавирус: в Украине обнаружили еще 841 зараженного, 9 человек погибли

За прошедшие сутки, 19 июня, в Украине зафиксировали еще 841 человека с Covid-19 и 9 летальных случаев.

Источник: Обновленные данные СНБО

Детали: Лидером по количеству заражений является Львовская область (139), за ней идут идут Закарпатская область (109) и Ровенская область с 83 случаями.

При этом сообщается о 76 новых заражениях и одной смерти от коронавируса в Киеве.

В стране за минувшие сутки также зафиксировали 387 людей, которые выздоровели.

Напомним: 18 июня коронавирус диагностировали у рекордно большого количества украинцев - 921 новый случай, 19 больных умерли.

19 июня зарегистрировали 181 тысячу новых больных коронавирусом в мире. Это рекордный показатель за время пандемии.