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Коронавирус: в Украине обнаружили еще 841 зараженного, 9 человек погибли

Суббота, 20 июня 2020, 09:02

За прошедшие сутки, 19 июня, в Украине зафиксировали еще 841 человека с Covid-19 и 9 летальных случаев.

Источник: Обновленные данные СНБО

Детали: Лидером по количеству заражений является Львовская область (139), за ней идут идут Закарпатская область (109) и Ровенская область с 83 случаями.

При этом сообщается о 76 новых заражениях и одной смерти от коронавируса в Киеве.

В стране за минувшие сутки также зафиксировали 387 людей, которые выздоровели.

 

Напомним: 18 июня коронавирус диагностировали у рекордно большого количества украинцев - 921 новый случай, 19 больных умерли.

19 июня зарегистрировали 181 тысячу новых больных коронавирусом в мире. Это рекордный показатель за время пандемии.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияУкраинаЛьвовщина


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