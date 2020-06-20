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Біля Оріхового поранено українського бійця

Субота, 20 червня 2020, 11:27
Біля Оріхового поранено українського бійця

У суботу біля населеного пункту Оріхове український військовий отримав осколкове поранення.

Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил

Дослівно: "Біля населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з артилерійських систем та мінометів, внаслідок чого один наш захисник отримав осколкове поранення.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу".

Деталі: У пресцентрі ООС зазначили, що українські військові дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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