Біля Оріхового поранено українського бійця
Субота, 20 червня 2020, 11:27
У суботу біля населеного пункту Оріхове український військовий отримав осколкове поранення.
Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил
Дослівно: "Біля населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з артилерійських систем та мінометів, внаслідок чого один наш захисник отримав осколкове поранення.
Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу".
Деталі: У пресцентрі ООС зазначили, що українські військові дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.
Українська правда