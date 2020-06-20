Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Біля Оріхового поранено українського бійця

Субота, 20 червня 2020, 11:27

У суботу біля населеного пункту Оріхове український військовий отримав осколкове поранення.

Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил

Дослівно: "Біля населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з артилерійських систем та мінометів, внаслідок чого один наш захисник отримав осколкове поранення.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу".

Деталі: У пресцентрі ООС зазначили, що українські військові дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Справа Порошенка: у США закликали Зеленського не руйнувати імідж України

Антирекорд по COVID за добу встановили Львівщина і Закарпаття

На колишню полонену донецьких бойовиків скоїли черговий напад

ВідеоМОЗ пояснило, чи потрібні маски на пляжі

ІнфографікаУ Києві за добу 76 нових випадків Covid-19, серед заражених є діти та медики

Джерелом нового спалаху коронавірусу в Пекіні є європейський штам – КНР

Усі головні новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил
Один військовий загинув, ще один отримав поранення – ООС
Напередодні на Донбасі загинув матрос ВМС
Останні новини
14:37
Болтон розповів про критичне ставлення Трампа до Макрона
14:29
Закарпаття. Кількість інфікованих перевищила 2000
14:18
мапаУ неділю Україну накриють дощі
14:02
Кабмін рекомендує: початок роботи після 9:00
13:50
До послаблення карантину не готові 9 областей та Київ
13:28
НБУ надав 637 мільйонів п'яти банкам під 6%
13:13
Справа Порошенка: у США закликали Зеленського не руйнувати імідж України
12:37
Кіпр вибірково тестуватиме пасажирів у своїх аеропортах
12:22
Протести в Білорусі: затримано понад 120 осіб, включаючи журналістів
12:09
У МОЗ розповіли, які країни стали прикладом для адаптивного карантину
Усі новини...