У Орехово ранен украинский боец

В субботу возле населенного пункта Орехово украинский военный получил осколочное ранение.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "У населенного пункта Орехово противник вел огонь из артиллерийских систем и минометов, в результате чего один наш защитник получил осколочное ранение.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение".

Детали: В пресс-центре ООС отметили, что украинские военные дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.