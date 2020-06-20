У Орехово ранен украинский боец
Суббота, 20 июня 2020, 11:27
В субботу возле населенного пункта Орехово украинский военный получил осколочное ранение.
Источник: пресс-центр Операции объединенных сил
Дословно: "У населенного пункта Орехово противник вел огонь из артиллерийских систем и минометов, в результате чего один наш защитник получил осколочное ранение.
Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение".
Детали: В пресс-центре ООС отметили, что украинские военные дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
Украинская правда