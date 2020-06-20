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Справа Порошенка: у США закликали Зеленського не руйнувати імідж України

Субота, 20 червня 2020, 13:13
Справа Порошенка: у США закликали Зеленського не руйнувати імідж України

Український конгресовий комітет Америки (UCCA) стурбований недавніми ознаками вибіркового правосуддя в Україні та засуджує спробу української влади "вести політично мотивовані справи проти колишніх урядовців та лідерів громадянського суспільства України", зокрема проти п’ятого президента Петра Порошенка.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на заяву UCCA

Деталі: Зазначається, що у липні минулого року UCCA разом з послами країн "Групи семи" нагадала президенту Володимиру Зеленському, що закони про люстрацію, які набули чинності після Революції гідності, були обумовлені злочинами експрезидента Віктора Януковича та його соратників.

У заяві наголошується, що вибіркове політично мотивоване правосуддя, зокрема стосовно Порошенка, може завдати непоправної шкоди іміджу України серед міжнародної спільноти.

Дослівно: "На відміну від тієї беззаконної епохи, урядовці і громадські діячі, на яких сьогодні націлені політичні призначенці президента Зеленського, керували історичним відродженням структури національної оборони України і врятували економіку, яка скорочувалася після вторгнення Росії. Замість того, щоб залишити країну вразливою для подальшого вторгнення з боку Росії, колишнім лідерам України вдалося переконати Сполучені Штати надати Україні летальне оборонне озброєння і відродити як українські Збройні сили, так і значну частину вітчизняної військової промисловості.

Замість того, щоб руйнувати авторитет України серед її глобальних партнерів, українське керівництво має утримуватися від будь-яких спроб політизувати верховенство закону".

Нагадаємо: Український конгресовий комітет Америки – це найбільший представницький орган для 1,5 млн американців українського походження. Організація репрезентує українську громаду Сполучених Штатів Америки та є членом Світового конґресу українців.

Раніше до глави держави Володимира Зеленського з відкритим листом звернулися колишні політв’язні, історики, громадські діячі та активісти, що обурені врученням підозри п’ятому президенту України, нардепу Петру Порошенку. На їх думку, дії влади дискредитують правоохоронну систему України.

Петру Порошенку 10 червня вручили підозру у будівлі Державного бюро розслідування, але його адвокат Ілля Новіков заперечує це і заявляє, що він покинув приміщення.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоЗеленський
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