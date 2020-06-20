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Дело Порошенко: в США призвали Зеленского не разрушать имидж Украины

Суббота, 20 июня 2020, 13:13
Дело Порошенко: в США призвали Зеленского не разрушать имидж Украины

Украинский Конгрессный комитет Америки (UCCA) обеспокоен недавними признаками выборочного правосудия в Украине и осуждает попытку украинской власти "вести политически мотивированные дела против бывших чиновников и лидеров гражданского общества Украины", в частности против пятого президента Петра Порошенко.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на заявление UCCA

Детали: Отмечается, что в июле прошлого года UCCA вместе с послами стран "Группы семи" напомнила президенту Владимиру Зеленскому, что законы о люстрации, которые вступили в силу после Революции достоинства, были обусловлены преступлениями экс-президента Виктора Януковича и его соратников.

В заявлении сказано, что выборочное политически мотивированное правосудие, в частности относительно Порошенко, может нанести непоправимый вред имиджу Украины в международном сообществе.

Дословно: "В отличие от той беззаконной эпохи, чиновники и общественные деятели, на которых сегодня нацелены политические назначенцы президента Зеленского, руководили историческим возрождением структуры национальной обороны Украины и спасли экономику, которая сокращалась после вторжения России. Вместо того, чтобы бросить страну уязвимой для дальнейшего вторжения со стороны России, бывшим лидерам Украины удалось убедить Соединенные Штаты предоставить Украине летальное оборонительное вооружение и возродить как украинские Вооруженные силы, так и значительную часть отечественной военной промышленности.

Вместо того чтобы разрушать авторитет Украины среди ее глобальных партнеров, украинское руководство должно воздерживаться от любых попыток политизировать верховенство закона".

Напомним: Украинский конгрессовый комитет Америки - это представительный орган для 1,5 млн американцев украинского происхождения. Организация представляет украинскую громаду Соединенных Штатов Америки и является членом Всемирного конгресса украинцев.

Ранее к главе государства Владимиру Зеленскому с открытым письмом обратились бывшие политзаключенные, историки, общественные деятели и активисты, возмущенные вручением подозрения пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко. По их мнению, действия власти дискредитируют правоохранительную систему Украины.

Петру Порошенко 10 июня вручили подозрение в здании Государственного бюро расследований, но его адвокат Илья Новиков отрицает это и заявляет, что он покинул помещение.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоЗеленский
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