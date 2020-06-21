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Убивство "Сармата": суд відпустив обвинуваченого на відпочинок до моря

Неділя, 21 червня 2020, 08:50

Суддя Бердянського міськрайонного суду Олена Вірченко відпустила на відпочинок до моря обвинуваченого в організації вбивства ветерана бойових дій на Донбасі Віталія Олешка на позивний "Сармат" Євгена Бродського.

Джерело: Громадське

Деталі: Судові розгляди у справі тривають, обвинувачений перебуває під домашнім арештом. Проте у рішенні вказується, що до суду з відповідним клопотанням звернувся адвокат обвинуваченого, наголосивши на тому, що Євгену Бродському нібито необхідно пройти "оздоровчу профілактику" у місті Бердянськ. За адресою, яку вказав захисник, знаходиться база відпочинку Sun resort.

Побратим Віталія Олешка Антон Пшеничний дізнався про порушення Бродським умов домашнього арешту.

Пряма мова: "Вчора (19 червня) ми дізналися, що він (Євген Бродський — УП) святкує свій день народження на косі, де база відпочинку Sun resort. Дзвонили офіційно через 102 з приводу порушення домашнього нічного арешту, а після вже дізналися про цю ухвалу. Я так розумію, що Бердянський суд взагалі з’їхав з глузду".

 
Ухвала Бердянського міськрайонного суду щодо Євгена Бродського

 

Що відомо: Суддя відпустила Бродського на так зване "оздоровлення" на 5 днів — до 22 червня включно. Втім, побратими "Сармата", які вже 12 день голодують задля того, щоб усіх обвинувачених повернули до СІЗО, вбачають в цьому необхідність зустрічі Бродського з іншими фігурантами справи. Адже раніше суд звільнив з-під варти 4 обвинувачених, серед яких Михайло Сігіда, який відбуває домашній арешт у Бердянську.

 
Євген Бродський

Але з огляду на, що Сигида зараз теж перебуває у Бердянську, в такі випадковості побратими вбитого не вірять.

Нагадаємо: 29 травня суд звільнив з-під варти чотирьох обвинувачених у вбивстві Віталія Олешка: Михайла Сігіду, Миколу Ломаку, Олександра Обухова та Максима Владимиренкова.

Передісторія:

  • 1 серпня 2018 року поліція повідомила, що затримала п’ятьох підозрюваних у вбивстві ветерана.
  • 3 серпня суд арештував чотирьох підозрюваних у вбивстві "Сармата".
  • 9 серпня 2018 року перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін заявив, що вбивство "Сармата" було замовним.
  • У липні 2019 року обвинувальний акт у справі Сармата скерували до суду. Серед підозрюваних в організації та вчиненні вбивства семеро осіб: Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк (ймовірні організатори злочину); Артем Матюшин, Володимир Обухов, Микола Ломака, Максим Владимиренков (ймовірні виконавці).

Теми: вбивствосудкримінал


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