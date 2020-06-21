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Убийство "Сармата": суд отпустил обвиняемого на отдых к морю

Воскресенье, 21 июня 2020, 08:50
Убийство Сармата: суд отпустил обвиняемого на отдых к морю

Судья Бердянского горрайонного суда Елена Вирченко отпустила на отдых к морю обвиняемого в организации убийства ветерана боевых действий на Донбассе Виталия Олешко с позывным "Сармат" Евгения Бродского.

Источник: Громадське

Детали: Судебные разбирательства по делу продолжаются, обвиняемый находится под домашним арестом. Однако в решении указывается, что в суд с соответствующим ходатайством обратился адвокат обвиняемого, отметив, что Евгению Бродскому якобы необходимо пройти "оздоровительную профилактику" в городе Бердянск. По адресу, который указал защитник, находится база отдыха Sun resort.

Побратим Виталия Олешко Антон Пшеничный узнал о нарушении Бродским условий домашнего ареста.

Прямая речь: "Вчера (19 июня) мы узнали, что он (Евгений Бродский - УП) празднует свой день рождения на косе, где база отдыха Sun resort. Звонили официально через 102 по поводу нарушения домашнего ночного ареста, а после уже узнали об этом постановлении. Я так понимаю, что Бердянский суд вообще сошел с ума".

 
Постановление Бердянского горрайонного суда по Евгения Бродского
 

Что известно: Судья отпустила Бродского на так называемое "оздоровление" на 5 дней - до 22 июня включительно. Впрочем, побратимы "Сармата", которые уже 12 день голодают ради того, чтобы всех обвиняемых вернули в СИЗО, видят в этом необходимость встречи Бродского с другими фигурантами дела. Ведь ранее суд освободил из-под стражи 4 обвиняемых, среди которых Михаил Сигида, который отбывает домашний арест в Бердянске.

 
Евгений Бродский

Но учитывая, что Сигида сейчас тоже находится в Бердянске, в такие случайности друзья убитого не верят.

Напомним: 29 мая суд освободил из-под стражи четырех обвиняемых в убийстве Виталия Олешко: Михаила Сигиду, Николая Ломаку, Александра Обухова и Максима Владимиренкова.

Предыстория:

  • 1 августа 2018 полиция сообщила, что задержала пятерых подозреваемых в убийстве.
  • 3 августа суд арестовал четырех подозреваемых в убийстве "Сармата".
  • 9 августа 2018 первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что убийство "Сармата" было заказным.
  • В июле 2019 обвинительный акт по делу Сармата направили в суд. Среди подозреваемых в организации и совершении убийства семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк (вероятные организаторы преступления) Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломака, Максим Владимиренков (вероятные исполнители).

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Темы: убийствосудкриминал
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