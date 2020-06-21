Кличко розповів про кількість жертв вибуху у багатоповерхівці

Внаслідок потужного вибуху, що стався у багатоквартирному житловому будинку в Києві на розі вулиць Крушельницької і проспекту Петра Григоренка, загинули двоє людей.

Джерело: повідомлення столичного мера Віталя Кличка

Пряма мова: "На дану хвилину в нас є інформація, що дві людини загинули".

Деталі: За його словами, одну особу доставили до лікарні. Зараз рятувальники проводять на місці вибуху пошуки інших можливих жертв.

Біля будинку розгорнули штаб з ліквідації наслідків вибуху. Працюють рятувальники та поліція.

За попередньою інформацією, вибух стався на 7 поверсі. Всіх мешканців будинку евакуювали. Під завалами, за інформацією мешканців, може залишатись від 2 до 6 людей. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Людей, квартири яких постраждали в наслідок вибуху, мерія обіцяє забезпечити тимчасовим житлом.

Тим часом у будинку на Крушельницької продовжують розбирати завали:

Ельдар Сарахман, Українська правда

Ельдар Сарахман, Українська правда

Ельдар Сарахман, Українська правда

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