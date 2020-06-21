Кличко розповів про кількість жертв вибуху у багатоповерхівці
Внаслідок потужного вибуху, що стався у багатоквартирному житловому будинку в Києві на розі вулиць Крушельницької і проспекту Петра Григоренка, загинули двоє людей.
Джерело: повідомлення столичного мера Віталя Кличка
Пряма мова: "На дану хвилину в нас є інформація, що дві людини загинули".
Деталі: За його словами, одну особу доставили до лікарні. Зараз рятувальники проводять на місці вибуху пошуки інших можливих жертв.
Біля будинку розгорнули штаб з ліквідації наслідків вибуху. Працюють рятувальники та поліція.
За попередньою інформацією, вибух стався на 7 поверсі. Всіх мешканців будинку евакуювали. Під завалами, за інформацією мешканців, може залишатись від 2 до 6 людей. Тривають пошуково-рятувальні роботи.
Людей, квартири яких постраждали в наслідок вибуху, мерія обіцяє забезпечити тимчасовим житлом.
Тим часом у будинку на Крушельницької продовжують розбирати завали:
Нагадаємо:
- У столиці по вулиці Соломії Крушельницької стався вибух у багатоповерховому житловому будинку.
- Пізніше стало відомо, що під завалами загинула щонайменше одна людина. За попередніми даними, стався вибух газоповітряної суміші.
- За фактом вибуху у столичній багатоповерхівці розпочато кримінальне провадження.