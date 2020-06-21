Кличко рассказал о количестве жертв взрыва в многоэтажке
В результате мощного взрыва, произошедшего в многоквартирном жилом доме в Киеве на углу улиц Крушельницкой и проспекта Петра Григоренко, погибли два человека.
Источник: сообщение столичного мэра Виталия Кличко
Прямая речь: "На данную минуту у нас есть информация, что два человека погибли".
Детали: По его словам, один человек доставлен в больницу. Сейчас спасатели проводят на месте взрыва поиски других возможных жертв.
Возле дома развернули штаб по ликвидации последствий взрыва. Работают спасатели и полиция.
По предварительной информации, взрыв произошел на 7 этаже. Всех жителей дома эвакуировали. Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек. Продолжаются поисково-спасательные работы.
Людей, квартиры которых пострадали в результате взрыва, мэрия обещает обеспечить временным жильем.
Тем временем в доме на Крушельницкой продолжают разбирать завалы:
Напомним:
- В столице по улице Соломии Крушельницкой произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.
- Позже стало известно, что под завалами погиб один человек. По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси.
- По факту взрыва в столичной многоэтажке начато уголовное производство.