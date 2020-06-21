Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко рассказал о количестве жертв взрыва в многоэтажке

Воскресенье, 21 июня 2020, 13:12
Кличко рассказал о количестве жертв взрыва в многоэтажке

В результате мощного взрыва, произошедшего в многоквартирном жилом доме в Киеве на углу улиц Крушельницкой и проспекта Петра Григоренко, погибли два человека.

Источник: сообщение столичного мэра Виталия Кличко

Прямая речь: "На данную минуту у нас есть информация, что два человека погибли".

Детали: По его словам, один человек доставлен в больницу. Сейчас спасатели проводят на месте взрыва поиски других возможных жертв.

Возле дома развернули штаб по ликвидации последствий взрыва. Работают спасатели и полиция.

По предварительной информации, взрыв произошел на 7 этаже. Всех жителей дома эвакуировали. Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Людей, квартиры которых пострадали в результате взрыва, мэрия обещает обеспечить временным жильем.

Тем временем в доме на Крушельницкой продолжают разбирать завалы:

 
Эльдар Сарахман, Украинская правда
 
Эльдар Сарахман, Украинская правда
 
Эльдар Сарахман, Украинская правда

Напомним:

Украинская правда
Темы: Виталий КличковзрывКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Виталий Кличко
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
После восхождения на Эверест главу "Киевгорстроя" отстранили: в компании проведут аудит
Кабмин объявил выговоры Кличку, Попку и нескольким главам РГА в Киеве
Последние новости
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
Все новости...
Реклама: