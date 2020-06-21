Кличко рассказал о количестве жертв взрыва в многоэтажке

В результате мощного взрыва, произошедшего в многоквартирном жилом доме в Киеве на углу улиц Крушельницкой и проспекта Петра Григоренко, погибли два человека.

Источник: сообщение столичного мэра Виталия Кличко

Прямая речь: "На данную минуту у нас есть информация, что два человека погибли".

Детали: По его словам, один человек доставлен в больницу. Сейчас спасатели проводят на месте взрыва поиски других возможных жертв.

Возле дома развернули штаб по ликвидации последствий взрыва. Работают спасатели и полиция.

По предварительной информации, взрыв произошел на 7 этаже. Всех жителей дома эвакуировали. Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Людей, квартиры которых пострадали в результате взрыва, мэрия обещает обеспечить временным жильем.

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Тем временем в доме на Крушельницкой продолжают разбирать завалы:

Эльдар Сарахман, Украинская правда

Эльдар Сарахман, Украинская правда

Эльдар Сарахман, Украинская правда

Напомним: