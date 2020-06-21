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Будинок на Крушельницької, скоріш за все, демонтують – Кличко

Неділя, 21 червня 2020, 16:23
Фото Ельдара Сарахмана, УП

За попереднім висновком фахівців, будинок по вулиці Соломії Крушельницької 1/5, де в неділю стався вибух, доведеться демонтувати.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, повідомляє сайт КМДА

Пряма мова: "Фахівці, які попередньо обстежили будинок, кажуть, що, скоріш за все, доведеться демонтувати цю будівлю.

Тому ми поки не можемо пустити людей в їхні квартири, аби вони забрали необхідні речі. Бо у будь-який момент може статися обвал. Потрібен час для ретельного обстеження будинку. І, коли фахівці дадуть добро, людей пустять у житло забрати речі".

Деталі: За словами Кличка, усім мешканцям будинку, в якому стався вибух, буде надано тимчасове житло на базі одного зі столичних інтернатів.

Мер додав, що по стояку, який обвалився внаслідок вибуху, проживає понад 100 людей.

Нагадаємо:

  • У столиці по вулиці Соломії Крушельницької стався вибух у багатоповерховому житловому будинку.
  • Пізніше стало відомо, що під завалами загинули двоє людей. За попередніми даними, стався вибух газоповітряної суміші.

Українська правда
Теми: Віталій КличковибухКиїв


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