Будинок на Крушельницької, скоріш за все, демонтують – Кличко
За попереднім висновком фахівців, будинок по вулиці Соломії Крушельницької 1/5, де в неділю стався вибух, доведеться демонтувати.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко, повідомляє сайт КМДА
Пряма мова: "Фахівці, які попередньо обстежили будинок, кажуть, що, скоріш за все, доведеться демонтувати цю будівлю.
Тому ми поки не можемо пустити людей в їхні квартири, аби вони забрали необхідні речі. Бо у будь-який момент може статися обвал. Потрібен час для ретельного обстеження будинку. І, коли фахівці дадуть добро, людей пустять у житло забрати речі".
Деталі: За словами Кличка, усім мешканцям будинку, в якому стався вибух, буде надано тимчасове житло на базі одного зі столичних інтернатів.
Мер додав, що по стояку, який обвалився внаслідок вибуху, проживає понад 100 людей.
У будинку на Крушельницької продовжують розбирати завали— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 21, 2020
Фото: Ельдар Сарахман/Українська правда pic.twitter.com/Y4ue4LhJgU
Нагадаємо:
- У столиці по вулиці Соломії Крушельницької стався вибух у багатоповерховому житловому будинку.
- Пізніше стало відомо, що під завалами загинули двоє людей. За попередніми даними, стався вибух газоповітряної суміші.