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Дом на Крушельницкой, скорее всего, демонтируют – Кличко

Воскресенье, 21 июня 2020, 16:23
Фото Эльдара Сарахмана, УП

По предварительному заключению специалистов, дом по улице Соломии Крушельницкой 1/5, где в воскресенье произошел взрыв, придется демонтировать.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, сообщает сайт КГГА

Прямая речь: "Специалисты, которые предварительно обследовали дом, говорят, что, скорее всего, придется демонтировать это здание.

Поэтому мы пока не можем пустить людей в их квартиры, чтобы они забрали необходимые вещи. Поскольку в любой момент может произойти обвал. Нужно время для тщательного обследования дома. И, когда специалисты дадут добро, людей пустят в жилье забрать вещи".

Детали: По словам Кличко, всем жителям дома, в котором произошел взрыв, будет предоставлено временное жилье на базе одного из столичных интернатов.

Мэр добавил, что по стояку, который обрушился в результате взрыва, проживает более 100 человек.

Напомним:

  • В столице по улице Соломии Крушельницкой произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.
  • Позже стало известно, что под завалами погибли два человека. По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси.

Украинская правда
Темы: Виталий КличковзрывКиев


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