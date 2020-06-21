Дом на Крушельницкой, скорее всего, демонтируют – Кличко
По предварительному заключению специалистов, дом по улице Соломии Крушельницкой 1/5, где в воскресенье произошел взрыв, придется демонтировать.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко, сообщает сайт КГГА
Прямая речь: "Специалисты, которые предварительно обследовали дом, говорят, что, скорее всего, придется демонтировать это здание.
Поэтому мы пока не можем пустить людей в их квартиры, чтобы они забрали необходимые вещи. Поскольку в любой момент может произойти обвал. Нужно время для тщательного обследования дома. И, когда специалисты дадут добро, людей пустят в жилье забрать вещи".
Детали: По словам Кличко, всем жителям дома, в котором произошел взрыв, будет предоставлено временное жилье на базе одного из столичных интернатов.
Мэр добавил, что по стояку, который обрушился в результате взрыва, проживает более 100 человек.
У будинку на Крушельницької продовжують розбирати завали— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 21, 2020
Фото: Ельдар Сарахман/Українська правда pic.twitter.com/Y4ue4LhJgU
Напомним:
- В столице по улице Соломии Крушельницкой произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.
- Позже стало известно, что под завалами погибли два человека. По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси.