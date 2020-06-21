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Доля трьох людей з будинку на Крушельницької невідома – Кличко

Неділя, 21 червня 2020, 22:10
Доля трьох людей з будинку на Крушельницької невідома – Кличко

Доля трьох людей, які можуть бути під завалами будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, залишається невідомою.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко ввечері в коментарі журналістам, сайт КМДА

Деталі: Кличко підтвердив, що під завалами в будинку рятувальники знайшли тіло третього загиблого. Невідомою залишається доля ще трьох людей.

За словами мера, розгорнуто польове наметове містечко для людей, які мешкають у будинку, де стався вибух. Крім того, організовано необхідне медичне забезпечення та забезпечення їжею.

Пряма мова: "Ми надаємо допомогу всім, хто до нас звернулися. 45 людей тимчасово будуть жити в одному із столичних інтернатів. Також "Укрзалізниця" надала номери в готелях для постраждалих. Частина людей вирішили пожити у родичів та знайомих".

"Рятувальники працюватимуть цілодобово, і в них є все необхідне обладнання для роботи в таких умовах. Аби не трапилося повторних обвалів, вже завершили монтаж укріплюючих балок на 1 та 2 поверхах будинку.

Також фахівці обстежують сусідні будинки. Нам треба точно знати, в якому вони стані, аби не наражати на небезпеку людей. Щодо будинку, де стався вибух, – фахівці кажуть, що, скоріш за все, його доведеться демонтувати. І головне – нам потрібно встановити причину вибуху".

 
Ельдар Сарахман, УП

Деталі: Кличко також поспілкувався з мешканцями будинку, де стався вибух, і запевнив їх, що поліція буде цілодобово охороняти периметр біля будинку, аби не було випадків мародерства. Також мер закликав людей не намагатися без дозволу рятувальників заходити в свої помешкання.

Передісторія:

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій Кличковибух
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