Судьба трех человек из дома на Крушельницкой неизвестна - Кличко

Судьба трех человек, которые могут оказаться под завалами дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, остается неизвестной.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко вечером в комментарии журналистам, сайт КГГА

Детали: Кличко подтвердил, что под завалами в доме спасатели нашли тело третьего погибшего. Неизвестной остается судьба еще трех человек.

По словам мэра, развернуто полевое палаточный городок для людей, проживающих в доме, где произошел взрыв. Кроме того, организовано необходимое медицинское обеспечение и обеспечение пищей.

Прямая речь: "Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратились. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также" Укрзализныця "предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых".

"Спасатели будут работать круглосуточно, и в них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях. Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома.

Также специалисты обследуют соседние дома. Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей. Относительно дома, где произошел взрыв, - специалисты говорят, что, скорее всего, его придется демонтировать. И главное - нам нужно установить причину взрыва".

Эльдар Сарахман, УП

Детали: Кличко также пообщался с жильцами дома, где произошел взрыв, и заверил их, что полиция будет круглосуточно охранять периметр возле дома, чтобы не было случаев мародерства. Также мэр призвал людей не пытаться без разрешения спасателей заходить в свои жилища.

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