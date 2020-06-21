Зеленський пригрозив Ірану міжнародними судами
Україна звернеться до міжнародних судів, якщо Іран не виконає своїх обіцянок у зв'язку з катастрофою літака МАУ.
Джерело: інтерв'ю президента Володимира Зеленського канадському виданню The Globe and Mail
Пряма мова: "Я сподіваюся, що в підсумку ми зможемо розраховувати на орієнтовану на результат політику іранського уряду".
"Тому що вони не тільки не повертають нам чорні скриньки. Йдеться також про їхні [інші] обіцянки. Вони повинні принести офіційні вибачення. Вони повинні платити адекватні компенсації... Вони повинні робити те, що обіцяли. В іншому випадку у нас не буде іншого вибору – і вони знають нашу позицію – крім як звертатися в міжнародні суди".
Деталі: Зеленський додав, що іранська сторона звинуватила пандемію в затримці з доставкою бортових самописців до Києва, але "ця проблема не може чекати нескінченно, тому що ми чекаємо вже досить довго".
Передісторія:
- Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.
- На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.
- Іран досі утримує "чорні скриньки" збитого літака. На думку іранських слідчих, у "чорних скриньках" літака не міститься важлива інформація.
- 9 червня Іран заявив, що у справі про збиття літака "Міжнародних авіаліній України" було затримано шестеро підозрюваних.
- 13 червня іранські слідчі попросили французьке агентство з розслідування авіаційних подій BEA провести розшифровку "чорних скриньок" збитого літака "Міжнародних авіаліній України".