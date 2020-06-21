Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський пригрозив Ірану міжнародними судами

Неділя, 21 червня 2020, 23:03
Зеленський пригрозив Ірану міжнародними судами
пресслужба президента

Україна звернеться до міжнародних судів, якщо Іран не виконає своїх обіцянок у зв'язку з катастрофою літака МАУ.

Джерело: інтерв'ю президента Володимира Зеленського канадському виданню The Globe and Mail

Пряма мова: "Я сподіваюся, що в підсумку ми зможемо розраховувати на орієнтовану на результат політику іранського уряду".

"Тому що вони не тільки не повертають нам чорні скриньки. Йдеться також про їхні [інші] обіцянки. Вони повинні принести офіційні вибачення. Вони повинні платити адекватні компенсації... Вони повинні робити те, що обіцяли. В іншому випадку у нас не буде іншого вибору – і вони знають нашу позицію – крім як звертатися в міжнародні суди".

Деталі: Зеленський додав, що іранська сторона звинуватила пандемію в затримці з доставкою бортових самописців до Києва, але "ця проблема не може чекати нескінченно, тому що ми чекаємо вже досить довго".

Передісторія:

  • Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.
  • На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав. 
  • Іран досі утримує "чорні скриньки" збитого літака. На думку іранських слідчих, у "чорних скриньках" літака не міститься важлива інформація.
  • 9 червня Іран заявив, що у справі про збиття літака "Міжнародних авіаліній України" було затримано шестеро підозрюваних.
  • 13 червня іранські слідчі попросили французьке агентство з розслідування авіаційних подій BEA провести розшифровку "чорних скриньок" збитого літака "Міжнародних авіаліній України".

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: катастрофа МАУ в ІраніЗеленськийІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
катастрофа МАУ в Ірані
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Іран дав тюремні терміни 10 військовим за збиття літака МАУ в 2020 році
Катастрофа МАУ: постраждалі держави вимагають згоди Ірану на арбітраж
Останні новини
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: