Зеленський пригрозив Ірану міжнародними судами

Україна звернеться до міжнародних судів, якщо Іран не виконає своїх обіцянок у зв'язку з катастрофою літака МАУ.

Джерело: інтерв'ю президента Володимира Зеленського канадському виданню The Globe and Mail

Пряма мова: "Я сподіваюся, що в підсумку ми зможемо розраховувати на орієнтовану на результат політику іранського уряду".

"Тому що вони не тільки не повертають нам чорні скриньки. Йдеться також про їхні [інші] обіцянки. Вони повинні принести офіційні вибачення. Вони повинні платити адекватні компенсації... Вони повинні робити те, що обіцяли. В іншому випадку у нас не буде іншого вибору – і вони знають нашу позицію – крім як звертатися в міжнародні суди".

Деталі: Зеленський додав, що іранська сторона звинуватила пандемію в затримці з доставкою бортових самописців до Києва, але "ця проблема не може чекати нескінченно, тому що ми чекаємо вже досить довго".

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