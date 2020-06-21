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Зеленский пригрозил Ирану международными судами

Воскресенье, 21 июня 2020, 23:03
пресс-служба президента

Украина обратится в международные суды, если Иран не выполнит своих обещаний в связи с крушением самолета МАУ.

Источник: интервью президента Владимира Зеленского канадскому изданию The Globe and Mail

Прямая речь: "Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на ориентированную на результат политику иранского правительства".

"Потому что они не только не возвращают нам черные ящики. Речь идет также об их [других] обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны платить адекватные компенсации... Они должны делать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора – и они знают нашу позицию – кроме как обращаться в международные суды".

Детали: Зеленский добавил, что иранская сторона обвинила пандемию в задержке с доставкой бортовых самописцев в Киев, но "эта проблема не может ждать бесконечно, потому что мы ждем уже довольно долго".

Предыстория:

  • Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.
  • На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане семи государств.
  • 9 июня Иран заявил, что в деле о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" задержаны шестеро подозреваемых.
  • Иранские следователи попросили французское агентство по расследованию авиационных происшествий BEA провести расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины".

Катерина Тищенко, УП
Темы: катастрофа МАУ в ИранеЗеленскийИран


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