Зеленский пригрозил Ирану международными судами
Украина обратится в международные суды, если Иран не выполнит своих обещаний в связи с крушением самолета МАУ.
Источник: интервью президента Владимира Зеленского канадскому изданию The Globe and Mail
Прямая речь: "Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на ориентированную на результат политику иранского правительства".
"Потому что они не только не возвращают нам черные ящики. Речь идет также об их [других] обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны платить адекватные компенсации... Они должны делать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора – и они знают нашу позицию – кроме как обращаться в международные суды".
Детали: Зеленский добавил, что иранская сторона обвинила пандемию в задержке с доставкой бортовых самописцев в Киев, но "эта проблема не может ждать бесконечно, потому что мы ждем уже довольно долго".
Предыстория:
- Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.
- На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане семи государств.
- 9 июня Иран заявил, что в деле о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" задержаны шестеро подозреваемых.
- Иранские следователи попросили французское агентство по расследованию авиационных происшествий BEA провести расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины".