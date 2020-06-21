Зеленский пригрозил Ирану международными судами

Украина обратится в международные суды, если Иран не выполнит своих обещаний в связи с крушением самолета МАУ.

Источник: интервью президента Владимира Зеленского канадскому изданию The Globe and Mail

Прямая речь: "Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на ориентированную на результат политику иранского правительства".

"Потому что они не только не возвращают нам черные ящики. Речь идет также об их [других] обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны платить адекватные компенсации... Они должны делать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора – и они знают нашу позицию – кроме как обращаться в международные суды".

Детали: Зеленский добавил, что иранская сторона обвинила пандемию в задержке с доставкой бортовых самописцев в Киев, но "эта проблема не может ждать бесконечно, потому что мы ждем уже довольно долго".

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