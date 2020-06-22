Люди заблокували лікарню в Харкові, куди мають приймати заражених COVID-19

Представники чорнобильських організацій протестують проти відкриття диспансеру радіаційного захисту для прийому хворих на COVID-19.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Наразі біля лікарні кілька десятків людей. Вони тримають плакати: "Руки геть від Чорнобильської лікарні Харкова", "Вимагаємо виконання конституції та законів України".

Учасники акції запевняють, що медзаклад не пристосований для лікування хворих на COVID. Один із учасників під час виступу перед протестувальниками заявив, що приміщення лікарні не відповідає "спеціальним санітарним вимогам".

Також присутні вважають, що влада "під виглядом якихось коронавірусних хворих хоче забрати Чорнобильську лікарню".

Суспільне

Довідково: Раніше для прийому хворих з підтвердженим COVID-19 планувалося відкрити Харківський обласний диспансер радіаційного захисту населення, який був визначений Міністерством охорони здоров'я серед опорних, але проти цього виступають чорнобильці.

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