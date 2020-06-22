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Люди заблокировали больницу в Харькове, куда должны принимать зараженных COVID-19

Понедельник, 22 июня 2020, 11:22
Люди заблокировали больницу в Харькове, куда должны принимать зараженных COVID-19
suspilne.media

Представители чернобыльских организаций протестуют против открытия диспансера радиационной защиты для приема больных COVID-19.

Источник: "Суспільне"

Детали: Сейчас у больницы несколько десятков человек. Они держат плакаты: "Руки прочь от Чернобыльской больницы Харькова", "Требуем выполнения Конституции и законов Украины".

Участники акции уверяют, что медучреждение не приспособлено для лечения больных COVID. Один из участников во время выступления перед протестующими заявил, что здание больницы не отвечает "специальным требованиям".

Также присутствуют считают, что власть "под видом каких-то коронавирусных больных хочет забрать Чернобыльскую больницу".

 
Суспільне

Справка: Ранее для приема больных с подтвержденным COVID-19 планировалось открыть Харьковский областной диспансер радиационной защиты населения, был определен Министерством здравоохранения среди опорных, но против этого выступают чернобыльцы.

Знать больше: Коронавирус и новосанжарский синдром. Как власть довела эвакуацию с Китая до паники в Украине

Предыстория:

  • Вечером 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека (украинцы и ностранцы) вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдение, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области.
  • Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.

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Темы: коронавирусэпидемияХарьковчернобыльцы
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