Люди заблокировали больницу в Харькове, куда должны принимать зараженных COVID-19

Представители чернобыльских организаций протестуют против открытия диспансера радиационной защиты для приема больных COVID-19.

Источник: "Суспільне"

Детали: Сейчас у больницы несколько десятков человек. Они держат плакаты: "Руки прочь от Чернобыльской больницы Харькова", "Требуем выполнения Конституции и законов Украины".

Участники акции уверяют, что медучреждение не приспособлено для лечения больных COVID. Один из участников во время выступления перед протестующими заявил, что здание больницы не отвечает "специальным требованиям".

Также присутствуют считают, что власть "под видом каких-то коронавирусных больных хочет забрать Чернобыльскую больницу".

Суспільне

Справка: Ранее для приема больных с подтвержденным COVID-19 планировалось открыть Харьковский областной диспансер радиационной защиты населения, был определен Министерством здравоохранения среди опорных, но против этого выступают чернобыльцы.

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