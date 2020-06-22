Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа МН17: адвокати росіянина затягують процес, просять розслідувати "інші версії"

Понеділок, 22 червня 2020, 18:04

У судовому засіданні у справі катастрофи МН17 виступили нідерландські адвокати, які представляють підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова, і заявили, що багаторічне розслідування є недостовірним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Під час слухань у спеціальному суді у Схіпхолі адвокати заявили, що прокуратура помилково робить висновок про те, що MH17 був збитий з поля на сході України з ракети "Бук".

"Сценарій "Бука" буде витримуватися за будь-яку ціну", - заявив адвокат Баудевейн ван Ейк. Він вважає, що під час розслідування Державна прокуратура Нідерландів занадто покладалася на інформацію та свідків з України, "яка буде зацікавлена ​​у визнанні Росії винуватцем".

За словами Ван Ейка, є вказівки на те, що Україна використовувала пасажирські літаки як "живий щит" для своїх винищувачів. "Як би неймовірно це не звучало, це необхідно розслідувати", - сказав він.

Захист показав кадри людей, які нібито бачили два винищувачі, коли збили MH17. Юристи хочуть, щоб ці свідки були заслухані.

Слід зазначити, що версія із українськими винищувачами розкручувалася кремлівськими ЗМІ відразу після катастрофи. Через деякий час про неї "забули", коли стало зрозуміло про те, що вона не має жодних фактів.

Адвокат також заявив, що справа складається з понад 40 000 сторінок і включає шість років досліджень, але "важлива інформація відсутня".

"На місці катастрофи не змогли провести криміналістичні розслідування, і воно було без нагляду протягом чотирьох місяців. Тому не можна виключати, що докази були втрачені, змінені або навіть додані", - сказав він.

Ван Ейк також вважає, що державна прокуратура "поспішно" вирішила притягнути до кримінальної відповідальності Пулатова.

"Хто випустив ракету, за чиїм наказом та з якою метою досі розслідується. Чи буде відповідь коли-небудь - питання. Як можна встановити, що наш клієнт був задіяний як підлеглий, доки ланцюг командування невідомий? ", - сказав він.

Нагадаємо, 8 червня в Нідерландах розпочалася чергова сесія судового процесу у справі щодо збитого над Донбасом літака рейсу МН17, яка триватиме до 3 липня.

Як відомо, 10 березня у Нідерландах почалися слухання по справі про збитий авіалайнер, при цьому усіх підсудних бойовиків вдалося повідомити про цей суд.

Процес, який ведуть судді Гаазького окружного суду, відбувається у судовому комплексі Схіпхола, що на околиці Амстердама. У перші дні слухань прокуратура Нідерландів представила нових свідків.

Новини та аналітику щодо цього процесу читайте у тематичному розділі ЄП.

Читайте також - Гаага проти російських фейків: як прокуратура Нідерландів збирала докази у справі MH17

"Українська правда" в Threads

Теми: MH17Росіясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
MH17
Зеленський може скасувати візит до Німеччини через "злив" у ЗМІ
МЗС РФ викликало посла Нідерландів через розслідування MH17, яке звинуватило Путіна
У Нідерландах пропонували вислати посла РФ через причетність Путіна до збиття MH17, прем'єр відмовився
Останні новини
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: