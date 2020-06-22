Дело МН17: адвокаты россиянина затягивают процесс, просят расследовать "другие версии"

В судебном заседании по делу катастрофы МН17 выступили нидерландские адвокаты, представляющие подполковника ГРУ России Олега Пулатова, и заявили, что многолетнее расследование является недостоверным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Во время слушаний в специальном суде в Схипхоле адвокаты заявили, что прокуратура ошибочно делает вывод о том, что MH17 был сбит с поля на востоке Украины из ракеты "Бук".

"Сценария "Бука" будут придерживаться любой ценой", - заявил адвокат Баудевейн ван Эйк. Он считает, что в ходе расследования Государственная прокуратура Нидерландов слишком полагалась на информацию и свидетелей из Украины, "которая будет заинтересована в признании России виновником".

По словам Ван Эйка, есть указания на то, что Украина использовала пассажирские самолеты качестве "живого щита" для своих истребителей. "Как бы невероятно это ни звучало, это необходимо расследовать", - сказал он.

Защита показала кадры людей, которые якобы видели два истребителя, когда сбили MH17. Юристы хотят, чтобы эти свидетели были заслушаны.

Следует отметить, что версия с украинским истребителями раскручивалась кремлевскими СМИ сразу после катастрофы. Через некоторое время о нем "забыли", когда стало известно о том, что она не имеет никаких фактов.

Адвокат также заявил, что дело состоит из более 40 000 страниц и включает шесть лет исследований, но "важная информация отсутствует".

"На месте катастрофы не смогли провести криминалистические расследования, и оно было без присмотра в течение четырех месяцев. Поэтому нельзя исключать, что доказательства были утрачены, изменены или даже добавлены", - сказал он.

Ван Эйк также считает, что государственная прокуратура "поспешно" решила привлечь к уголовной ответственности Пулатова.

"Кто выпустил ракету, по чьему приказу и с какой целью еще расследуется. Будет ли ответ когда-нибудь - вопрос. Как можно установить, что наш клиент был задействован как подчиненный, пока цепь командования неизвестный?", - сказал он.

Напомним, 8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процесса по делу о сбитого над Донбассом самолета рейса МН17, которая продлится до 3 июля.

Как известно, 10 марта в Нидерландах начались слушания по делу о сбитом авиалайнер, при этом всех подсудимых боевиков удалось уведомить об этом суде.

Процесс, который ведут судьи Гаагского окружного суда, происходит в судебном комплексе Схипхола на окраине Амстердама. В первые дни слушаний прокуратура Нидерландов представила новых свидетелей.

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