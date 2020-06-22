Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Порошенко робить із себе жертву перед виборами – Зеленський

Понеділок, 22 червня 2020, 18:02

Президент Володимир Зеленський вважає, що п’ятий президент України Петро Порошенко напередодні місцевих виборів хоче видаватися для виборців жертвою.

Джерело: інтерв’ю Зеленського канадському виданню The Globe and Mail

Деталі: Журналіст видання запитав у Зеленського про заклик Канадсько-українського конгресу поважати верховенство права і не вести політично мотивовані справи проти Порошенка.

Пряма мова Зеленського: "Народ України дав свою відповідь пану Порошенку, коли мене обрали президентом, і під час парламентських виборів. Зеленський відповів, що він не займається переслідуванням, а Порошенко підігріває ситуацію перед місцевими виборами.

Народ України висловив підтримку іншим людям, іншим обличчям, іншим політикам і відповів на ту політику, яку проводив останні п'ять років пан Порошенко, коли був Президентом.

Мені здається, що Петру Олексійовичу тієї відповіді замало. У нас на носі – місцеві вибори, це ще один його великий політичний кейс. Йому хочеться бути жертвою, хочеться, щоб усі вважали, що в Україні є політичні переслідування. Більшість людей в Україні розуміють, що все це схоже на політичний театр.

Я вважаю, що представники діаспори, яким я вдячний за те, що вони підтримують Україну, не повинні зараз підтримувати ту чи іншу партію, це неправильно. Мені здається, що діаспора, перш за все, повинна підтримувати всіх українців, а не (окремих. – ред.) політиків".

Передісторія:

  • 18 червня суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня.

Українська правда
Теми: ЗеленськийПорошенко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоЧерез паводки на Буковині і Прикарпатті оголосили надзвичайні заходи безпеки

відеоЗ'явилося відео моменту вибуху в 10-поверхівці на Позняках

Порошенко робить із себе жертву перед виборами – Зеленський

оновлено від 13.10Зеленський вніс до Ради законопроєкт про судову реформу

Київ і Вінниччина стали регіонами, де можна послаблювати карантин

Ляшко пояснив, звідки спалах коронавірусу на Львівщині

Усі головні новини...
Зеленський
ЦПК розкритикував нову судову реформу: "Зеленський наступає на ті самі граблі"
Зеленський хоче, щоб "нормандська четвірка" зустрілася попри пандемію
Зеленський про коронавірус: Ми – як канатоходець під куполом цирку
Останні новини
22:00
В "Укрзалізниці" кажуть, що потребують 50 мільярдів держпідтримки щорічно
21:49
Іноземні компанії за рік потроїли запаси газу в Україні
21:34
У матчі "Динамо" - "Колос" суддя поставив 4 пенальті
21:26
Антирекорди COVID-19: Степанов анонсує кадрові зміни на Львівщині
21:00
Новини 22 червня: наслідки вибуху на Позняках, протести в Харкові
20:53
"Вишки Бойка": Офіс генпрокурора проти повернення обвинувального акту по справі Бакуліна
20:52
фотоІнспектор поліції став учасником ДТП з 9 постраждалими
20:40
Експрес тести показали, що вибухівки у багатоповерхівці на Позняках не було - поліція
20:25
Євро знову дешевше 30 гривень - офіційний курс
20:13
Один із регіонів Іспанії посилює карантин через нові спалахи коронавірусу
Усі новини...