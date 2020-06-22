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Порошенко робить із себе жертву перед виборами – Зеленський

Понеділок, 22 червня 2020, 18:02
Порошенко робить із себе жертву перед виборами – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що п’ятий президент України Петро Порошенко напередодні місцевих виборів хоче видаватися для виборців жертвою.

Джерело: інтерв’ю Зеленського канадському виданню The Globe and Mail

Деталі: Журналіст видання запитав у Зеленського про заклик Канадсько-українського конгресу поважати верховенство права і не вести політично мотивовані справи проти Порошенка.

Пряма мова Зеленського: "Народ України дав свою відповідь пану Порошенку, коли мене обрали президентом, і під час парламентських виборів. Зеленський відповів, що він не займається переслідуванням, а Порошенко підігріває ситуацію перед місцевими виборами.

Народ України висловив підтримку іншим людям, іншим обличчям, іншим політикам і відповів на ту політику, яку проводив останні п'ять років пан Порошенко, коли був Президентом.

Мені здається, що Петру Олексійовичу тієї відповіді замало. У нас на носі – місцеві вибори, це ще один його великий політичний кейс. Йому хочеться бути жертвою, хочеться, щоб усі вважали, що в Україні є політичні переслідування. Більшість людей в Україні розуміють, що все це схоже на політичний театр.

Я вважаю, що представники діаспори, яким я вдячний за те, що вони підтримують Україну, не повинні зараз підтримувати ту чи іншу партію, це неправильно. Мені здається, що діаспора, перш за все, повинна підтримувати всіх українців, а не (окремих. – ред.) політиків".

Передісторія:

  • 18 червня суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПорошенко
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