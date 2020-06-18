Суд у справі Порошенка відклали на липень

Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня.

Джерело: засідання суду 18 червня

Пряма мова Порошенка після засідання: "Вони намагалися дати нам хабара, замінити арешт з триманням під вартою на особисте зобов’язання. Порошенко хабарів не бере і брати не буде. Вони це роблять, щоб вилучити паспорт і не дати можливість Порошенку мобілізувати світ на підтримку України".

Деталі: Слідчий суддя Сергій Вовк відклав засідання до 1 липня на 14.00. Вовк прийняв клопотання про зміну запобіжного заходу від прокуратури та зазначив, що відкладає засідання, аби надати час захисту.

Адвокати Порошенка заперечували проти такого рішення та зазначили, що чекають рішення Вовка по суті, водночас засідання відклали.

Зокрема, під час засідання прокуратура змінила своє клопотання і просила обрати для нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання замість взяття під варту з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави.

Захист Порошенка виступив проти нового клопотання прокуратури. Адвокат Ілля Новіков сказав, що нове клопотання може буде підставою, щоб відкласти засідання, чого захист не хоче.

З боку слідства та прокуратури участь у засіданні брали 6 осіб.

Після засідання частина натовпу, яка зібралася біля суду на підтримку Порошенка, рушила на Банкову до офісу президента. Сам Порошенко зазначив, що має відвезти труну батька до церкви та проведе всю ніч у храмі, після чого поїхав.

Нагадаємо:

10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.

Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка.

18 червня у Печерському суді почалося обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.

Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР