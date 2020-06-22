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Порошенко перед выборами делает из себя жертву – Зеленский

Понедельник, 22 июня 2020, 18:02

Президент Владимир Зеленский считает, что пятый президент Украины Петр Порошенко накануне местных выборов хочет казаться для избирателей жертвой.

Источник: интервью Зеленского канадскому изданию The Globe and Mail

Детали: Журналист издания спросил Зеленского о призыве канадско-украинского конгресса уважать верховенство права и не вести политически мотивированные дела против Порошенко.

Прямая речь Зеленского: "Народ Украины дал свой ответ господину Порошенко, когда меня избрали президентом, и во время парламентских выборов. Зеленский ответил, что он не занимается преследованием, а Порошенко подогревает ситуацию перед местными выборами.

Народ Украины выразил поддержку другим людям, другим лицам, другим политикам и ответил на ту политику, которую проводил последние пять лет господин Порошенко, когда был президентом.

Мне кажется, что Петру Алексеевичу токого ответа мало. У нас на носу - местные выборы, это еще один его большой политический кейс. Ему хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования. Большинство людей в Украине понимают, что все это похоже на политический театр.

Я считаю, что представители диаспоры, которым я благодарен за то, что они поддерживают Украину, не должны сейчас поддерживать ту или иную партию, это неправильно. Мне кажется, что диаспора, прежде всего, должна поддерживать всех украинцев, а не (отдельных. - ред.) политиков".

Предистория:

  • 18 июня судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийПорошенко


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