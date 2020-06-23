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МЗС: Відновлення залізничного сполучення з РФ не планується

Вівторок, 23 червня 2020, 03:22

Україна наразі не планує відновлювати залізничне сполучення із Росією, яке було скасовано через пандемію коронавірусу. 

Джерело: заступник міністр МЗС Василь Боднар в інтерв’ю для "Укрінформ"

Пряма мова: "Хоча урядом було прийнято рішення про поступове відкриття кордонів України, питання про відновлення сполучення з Росією – а мова іде про залізничне сполучення, оскільки авіа припинено ще з 2014 року, – поки що на порядку денному не стоїть".

Деталі: За словами заступника міністра, наразі небезпечно відновлювати сполучення через перебування Росії на піку захворюваності на коронавірус. 

"Це просто небезпечно повноцінно відновлювати сполучення і ставити під загрозу епідситуацію в Україні, оскільки і в нас цифри зростають", – сказав Боднар. 

Що передувало: 17 червня Кабінет міністрів проголосував за відкриття певних пунктів пропуску на кордоні з Російською Федерацією та Білоруссю. 

Нагадаємо:

  • Залізничне сполучення між Україною, Росією та Білоруссю було припинене 17 березня.

Українська правда
Теми: УкраїнаРосіязалізниця


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