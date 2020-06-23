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МИД: Восстановление железнодорожного сообщения с РФ не планируется

Вторник, 23 июня 2020, 03:22
МИД: Восстановление железнодорожного сообщения с РФ не планируется

Украина пока не планирует возобновлять железнодорожное сообщение с Россией, которое было отменено из-за пандемии коронавируса.

Источник: заместитель министр МИД Василий Боднар в интервью для "Укринформ"

Прямая речь: "Хотя правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией – а речь идет о железнодорожном сообщении, так авиа прекращено еще с 2014 года, – пока на повестке дня не стоит".

Детали: По словам замминистра, сейчас опасно восстанавливать сообщение из-за пребывания России на пике заболеваемости коронавирусом.

"Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщение и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, поскольку и у нас цифры растут", – сказал Боднар.

Что предшествовало: 17 июня Кабинет министров проголосовал за открытие определенных пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью.

Напомним:

  • Железнодорожное сообщение между Украиной, Россией и Беларусью было прекращено 17 марта.

Украинская правда

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Темы: УкраинаРосcияжелезная дорога
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