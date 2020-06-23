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Непогода на западе: спасатели объявили красный уровень опасности

Вторник, 23 июня 2020, 12:21
Непогода на западе: спасатели объявили красный уровень опасности

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий: особенно в западном регионе страны.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, до конца суток 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях чрезвычайно сильные дожди (III уровень опасности, красный)".

Детали: Во вторник в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, днем ​​местами в северных и Винницкой областях значительные дожди.

Также 23 июня грозовые ожидаются в столице, в Киевской области днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Что предшествовало: В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за ухудшения погоды и паводков ввели чрезвычайные меры безопасности.

Непогода натворила бед в 8 областях. Вследствие интенсивных дождей и порывов ветра 22-23 июня в Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Одесской и Ровенской областях произошло падение деревьев, подтоплено значительное количество жилых домов, улиц, автомобильных дорог, повреждена кровля школ, зданий и жилых домов.

Украинская правда
Темы: погода
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