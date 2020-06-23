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Людей потрібно заохочувати до створення контенту українською – Разумков

Вівторок, 23 червня 2020, 21:12
Людей потрібно заохочувати до створення контенту українською – Разумков
Укрінформ

Голова Ради Дмитро Разумков вважає, що людей потрібно "нагороджувати" за створення різного контенту українською мовою.

Джерело: Разумков, якого цитує "Українське радіо"

Деталі: Спікер зазначив, що ні в кого немає питань щодо того, що єдиною державною мовою у нашій державі є українська. Проте він зазначає, що влада повинна "враховувати інтереси усіх громадян без винятку" і вважає, що питання мови турбує лише політиків.

Також Разумков заявив, що українськомовний контент потрібно заохочувати бонусами, зокрема податковими.

Пряма мова Разумкова: "У законі ми закладаємо умови, які виступають в якості батога. А треба було закладати умови, які б давали українській мові можливість розвиватися. Наприклад, створювати умови для створення контенту українською. Йдеться про бонуси, зокрема, податкові".

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Передісторія:

  • 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
  • Закон закріплює, що єдиною державною(офіційною) мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.
  • Публічне приниження чи зневажання української мови буде підставою для притягнення до юридичної відповідальності.
  • Після своє перемоги на виборах Володимир Зеленський заявив, що після вступу на посаду проаналізує закон про українську мову на предмет дотримання усіх прав громадян.

"Українська правда" в Threads

Теми: Разумков Дмитрозакон про мовиВерховна Рада
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