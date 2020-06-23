Людей потрібно заохочувати до створення контенту українською – Разумков

Голова Ради Дмитро Разумков вважає, що людей потрібно "нагороджувати" за створення різного контенту українською мовою.

Джерело: Разумков, якого цитує "Українське радіо"

Деталі: Спікер зазначив, що ні в кого немає питань щодо того, що єдиною державною мовою у нашій державі є українська. Проте він зазначає, що влада повинна "враховувати інтереси усіх громадян без винятку" і вважає, що питання мови турбує лише політиків.

Також Разумков заявив, що українськомовний контент потрібно заохочувати бонусами, зокрема податковими.

Пряма мова Разумкова: "У законі ми закладаємо умови, які виступають в якості батога. А треба було закладати умови, які б давали українській мові можливість розвиватися. Наприклад, створювати умови для створення контенту українською. Йдеться про бонуси, зокрема, податкові".

Читайте також: "Закон про мову. Спростовуємо страшилки й перебріхування"

Передісторія: