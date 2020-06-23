Людей нужно поощрять к созданию контента на украинском языке – Разумков
Председатель Рады Дмитрий Разумков считает, что людей нужно "награждать" за создание различного контента на украинском языке.
Источник: Разумков в эфире "Украинская радио"
Детали: Спикер отметил, что ни у кого нет вопросов относительно того, что единственным государственным языком в нашем государстве является украинский. Однако он отмечает, что власть должна "учитывать интересы всех граждан без исключения" и считает, что вопрос языка беспокоит только политиков.
Также Разумков заявил, что украинскоязычный контент нужно поощрять бонусами, в частности налоговыми.
Прямая речь Разумкова: "В законе мы закладываем условия, которые выступают в качестве кнута. А надо было закладывать условия, которые бы давали украинском языке возможность развиваться. Например, создавать условия для создания контента украинском. Речь идет о бонусах, в частности, налоговые".
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Предыстория:
- 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
- Публичное унижение или пренебрежение украинского языка будет основанием для привлечения к юридической ответственности.
- После своей победы на выборах Владимир Зеленский заявил, что после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан.