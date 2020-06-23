Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На заході прогнозують нову хвилю стихії: під загрозою затоплення дороги та ринків

Вівторок, 23 червня 2020, 22:52

У Чернівецькій області 24 червня очікують підйом води у річці Прут, внаслідок чого будуть затоплені значні площі сільгоспугідь в декількох районах, автодорога і два ринки в Чернівцях.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "За інформацією УкрГідрометцентру 24 червня на річці Прут – пост Чернiвцi очiкується проходження максимального рiвня води високого дощового паводку висотою 680-730 см над нулем поста (рiвень води 23 червня дорiвнює 417 см)".

Деталі: Внаслідок зливи очікується:

  • затоплення сільськогосподарських угiдь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів;
  • затоплення сiл Маршинцi, Тарасiвцi, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчикiвцi Новоселицького району;
  • спрацювання сигнальних устроїв, затоплення блокiв сигналiзацiї застави с. Костичани Новоселицького району;
  • затоплення блокiв сигналiзацiї військової частини с. Мамалига, Новоселицького району;
  • затоплення автомобiльної дороги та ринку Добробут, початкове затоплення Калинiвського ринку Чернiвцiв.

Що передувало:

  • В Івано-Франківській та Чернівецькій областях через погіршення погоди і паводки ввели надзвичайні заходи безпеки.  
  • Внаслідок інтенсивних дощів та поривів вітру 22-23 червня в Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській, Вінницькій, Полтавській, Львівській, Одеській та Рівненській областях сталося падіння дерев, підтоплено значну кількість житлових будинків, господарських будівель, вулиць, автомобільних доріг, пошкоджено покрівлі шкіл, будівель та житлових будинків.

Українська правда
Теми: ДСНСЧернівецька область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин

Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"

Херсонські ЗМІ влаштували флешмоб через те, що їх не пустили до Зеленського

фотоПорошенко заховав свої картини "за гратами" в музеї, куди знову приходило ДБР

фото Перший після карантину чартер з туристами вилетів із Києва

Лукашенко збирається змінити конституцію Білорусі

Усі новини...
ДСНС
На Київ сунуть грози та град – ДСНС
Вибух на столичних Позняках: рятувальники повідомили про 3 врятованих
Кількість загиблих від вибуху на Позняках зросла до трьох
Останні новини
22:55
документНіщо не заважає Шарію пересуватися територією України – ОГП
22:44
Новини економіки: справа Бахматюка, концесія, рієлтори
22:33
В Київській області ввели нові обмеження через спалах COVID-19
22:07
У психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині COVID-19 заразилися 90 людей
21:52
Понад мільярд гривень збитків спричинили затоплення на Буковині – ОДА
21:25
Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин
21:09
За 5 місяців 2020 року УЗ збільшила на 6% обсяги перевезень будматеріалів
20:52
Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"
20:24
"Укрпошта" відновила доставку пошти у західні області
20:16
Повінь на Прикарпатті зачепила вже 13 тисяч будинків – ОДА
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!