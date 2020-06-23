На заході прогнозують нову хвилю стихії: під загрозою затоплення дороги та ринків
Вівторок, 23 червня 2020, 22:52
У Чернівецькій області 24 червня очікують підйом води у річці Прут, внаслідок чого будуть затоплені значні площі сільгоспугідь в декількох районах, автодорога і два ринки в Чернівцях.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "За інформацією УкрГідрометцентру 24 червня на річці Прут – пост Чернiвцi очiкується проходження максимального рiвня води високого дощового паводку висотою 680-730 см над нулем поста (рiвень води 23 червня дорiвнює 417 см)".
Деталі: Внаслідок зливи очікується:
- затоплення сільськогосподарських угiдь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів;
- затоплення сiл Маршинцi, Тарасiвцi, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчикiвцi Новоселицького району;
- спрацювання сигнальних устроїв, затоплення блокiв сигналiзацiї застави с. Костичани Новоселицького району;
- затоплення блокiв сигналiзацiї військової частини с. Мамалига, Новоселицького району;
- затоплення автомобiльної дороги та ринку Добробут, початкове затоплення Калинiвського ринку Чернiвцiв.
Що передувало:
- В Івано-Франківській та Чернівецькій областях через погіршення погоди і паводки ввели надзвичайні заходи безпеки.
- Внаслідок інтенсивних дощів та поривів вітру 22-23 червня в Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській, Вінницькій, Полтавській, Львівській, Одеській та Рівненській областях сталося падіння дерев, підтоплено значну кількість житлових будинків, господарських будівель, вулиць, автомобільних доріг, пошкоджено покрівлі шкіл, будівель та житлових будинків.
Українська правда