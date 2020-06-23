На заході прогнозують нову хвилю стихії: під загрозою затоплення дороги та ринків

У Чернівецькій області 24 червня очікують підйом води у річці Прут, внаслідок чого будуть затоплені значні площі сільгоспугідь в декількох районах, автодорога і два ринки в Чернівцях.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "За інформацією УкрГідрометцентру 24 червня на річці Прут – пост Чернiвцi очiкується проходження максимального рiвня води високого дощового паводку висотою 680-730 см над нулем поста (рiвень води 23 червня дорiвнює 417 см)".

Деталі: Внаслідок зливи очікується:

затоплення сільськогосподарських угiдь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів;

затоплення сiл Маршинцi, Тарасiвцi, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчикiвцi Новоселицького району;

спрацювання сигнальних устроїв, затоплення блокiв сигналiзацiї застави с. Костичани Новоселицького району;

затоплення блокiв сигналiзацiї військової частини с. Мамалига, Новоселицького району;

затоплення автомобiльної дороги та ринку Добробут, початкове затоплення Калинiвського ринку Чернiвцiв.

Що передувало: