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На западе прогнозируют новую волну стихии: под угрозой затопления дороги и рынков

Вторник, 23 июня 2020, 22:52
На западе прогнозируют новую волну стихии: под угрозой затопления дороги и рынков

В Черновицкой области 24 июня ожидается подъем воды в реке Прут, в результате чего будут затоплены значительные площади сельхозугодий в нескольких районах, автодорога и два рынка в Черновцах.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По информации УкрГидрометцентра 24 июня на реке Прут – пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680-730 см над нулем поста (уровень воды 23 июня равен 417 см)".

Детали: В результате ливня ожидается:

  • затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов;
  • затопления сел Маршинцы, Тарасивка, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района;
  • срабатывания сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации залога села Костичаны Новоселицкого района;
  • затопления блоков сигнализации воинской части села Мамалыга, Новоселицкого района;
  • затопления автомобильной дороги и рынка Добробут, начальное затопление Калиновского рынка Черновцов.

Что предшествовало:

  • В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за ухудшения погоды и паводков ввели чрезвычайные меры безопасности.
  • Вследствие интенсивных дождей и порывов ветра 22-23 июня в Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Одесской и Ровенской областях произошло падение деревьев, подтоплено значительное количество жилых домов, улиц, автомобильных дорог, повреждена кровля школ, зданий и жилых домов.

Украинская правда

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Темы: ГСЧСЧерновицкая область
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