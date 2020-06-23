На западе прогнозируют новую волну стихии: под угрозой затопления дороги и рынков

В Черновицкой области 24 июня ожидается подъем воды в реке Прут, в результате чего будут затоплены значительные площади сельхозугодий в нескольких районах, автодорога и два рынка в Черновцах.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По информации УкрГидрометцентра 24 июня на реке Прут – пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680-730 см над нулем поста (уровень воды 23 июня равен 417 см)".

Детали: В результате ливня ожидается:

затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов;

затопления сел Маршинцы, Тарасивка, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района;

срабатывания сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации залога села Костичаны Новоселицкого района;

затопления блоков сигнализации воинской части села Мамалыга, Новоселицкого района;

затопления автомобильной дороги и рынка Добробут, начальное затопление Калиновского рынка Черновцов.

Что предшествовало: