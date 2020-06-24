На Рівненщині зросло число нових хворих на коронавірус

23 червня у Рівненській області коронавірус підтвердили у 66 осіб, 22 червня зафіксували 54 нових випадки.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: Майже половину нових хворих виявили в обласному центрі – 32 особи. Також коронавірус діагностували у 11 мешканців Рівненського району та 9 жителів Володимирецького району. Вік хворих від 1 до 82 років.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 3155 випадків захворювання на коронавірусну хворобу", – повідомив Коваль.

Також зросло число летальних випадків. Наразі в області від ускладнень COVID-19 померла 61 особа.

Вилікувались від коронавірусної хвороби 1582 мешканці області. Зокрема у вівторок побороли COVID-19 ще 32 особи.

На перевірці в лабораторіях області перебуває 615 зразків.

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