На Рівненщині зросло число нових хворих на коронавірус
23 червня у Рівненській області коронавірус підтвердили у 66 осіб, 22 червня зафіксували 54 нових випадки.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook
Деталі: Майже половину нових хворих виявили в обласному центрі – 32 особи. Також коронавірус діагностували у 11 мешканців Рівненського району та 9 жителів Володимирецького району. Вік хворих від 1 до 82 років.
"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 3155 випадків захворювання на коронавірусну хворобу", – повідомив Коваль.
Також зросло число летальних випадків. Наразі в області від ускладнень COVID-19 померла 61 особа.
Вилікувались від коронавірусної хвороби 1582 мешканці області. Зокрема у вівторок побороли COVID-19 ще 32 особи.
На перевірці в лабораторіях області перебуває 615 зразків.
Нагадаємо:
- За добу 22 червня в Україні COVID-19 діагностували у 833 осіб, 23 хворих померли, 314 осіб одужали.
- Загалом за час пандемії в Україні захворіли на коронавірусну хворобу 38 074 осіб, померли 1 035 пацієнтів, одужали 16 956 хворих. Зараз хворіють 20 083 особи.