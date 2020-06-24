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На Рівненщині зросло число нових хворих на коронавірус

Середа, 24 червня 2020, 00:26

23 червня у Рівненській області коронавірус підтвердили у 66 осіб, 22 червня зафіксували 54 нових випадки

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: Майже половину нових хворих виявили в обласному центрі – 32 особи. Також коронавірус діагностували у 11 мешканців Рівненського району та 9 жителів Володимирецького району. Вік хворих від 1 до 82 років.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 3155 випадків захворювання на коронавірусну хворобу", – повідомив Коваль.

Також зросло число летальних випадків. Наразі в області від ускладнень COVID-19 померла 61 особа. 

Вилікувались від коронавірусної хвороби 1582 мешканці області. Зокрема у вівторок побороли COVID-19 ще 32 особи. 

На перевірці в лабораторіях області перебуває  615 зразків.

Нагадаємо:

  • За добу 22 червня в Україні COVID-19 діагностували у 833 осіб, 23 хворих померли, 314 осіб одужали.
  • Загалом за час пандемії в Україні захворіли на коронавірусну хворобу 38 074 осіб, померли 1 035 пацієнтів, одужали 16 956 хворих. Зараз хворіють 20 083 особи.

Українська правда
Теми: коронавірусРівненська область


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