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На Ровенщине возросло число новых больных коронавирусом

Среда, 24 июня 2020, 00:26
На Ровенщине возросло число новых больных коронавирусом

23 июня в Ровенской области коронавирус подтвердили у 66 человек, 22 июня зафиксировали 54 новых случая.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: Почти половину новых больных обнаружили в областном центре – 32 человека. Также коронавирус диагностировали у 11 жителей Ровенского района и 9 жителей Владимирецкого района. Возраст больных от 1 до 82 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 3155 случаев заболевания коронавирусной болезнью", – сообщил Коваль.

Также возросло число летальных случаев. Сейчас на Ровенщине от осложнений COVID-19 умер 61 человек.

Вылечились от коронавирусной болезни 1582 жителя области. В частности во вторник победили COVID-19 еще 32 человека.

На проверке в лабораториях области находится 615 образцов.

Напомним:

  • За сутки 22 июня в Украине COVID-19 диагностировали у 833 человек, 23 больных умерли, 314 человек выздоровели.
  • Всего за время пандемии в Украине заболели коронавирусной болезнью 38 074 человек, умерли 1 035 пациентов, выздоровели 16 956 больных. Сейчас болеют 20 083 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирусРовенская область
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