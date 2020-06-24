На Ровенщине возросло число новых больных коронавирусом
23 июня в Ровенской области коронавирус подтвердили у 66 человек, 22 июня зафиксировали 54 новых случая.
Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook
Детали: Почти половину новых больных обнаружили в областном центре – 32 человека. Также коронавирус диагностировали у 11 жителей Ровенского района и 9 жителей Владимирецкого района. Возраст больных от 1 до 82 лет.
"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 3155 случаев заболевания коронавирусной болезнью", – сообщил Коваль.
Также возросло число летальных случаев. Сейчас на Ровенщине от осложнений COVID-19 умер 61 человек.
Вылечились от коронавирусной болезни 1582 жителя области. В частности во вторник победили COVID-19 еще 32 человека.
На проверке в лабораториях области находится 615 образцов.
Напомним:
- За сутки 22 июня в Украине COVID-19 диагностировали у 833 человек, 23 больных умерли, 314 человек выздоровели.